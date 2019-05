Il matrimonio Pamela Prati è stata l’argomento di punta dell’ultimo mese: nelle ultime ore però è stato rivelato il motivo che si nasconde dietro l’enorme bugia.

La vicenda del matrimonio “fantasma” di Pamela Prati ha appassionato gran parti degli spettatori del piccolo schermo. Lo dimostrano soprattutto gli ascolti dei vari programmi in cui la showgirl è stata presente. Una caso, quello delle nozze, che ha coinvolto non solo l’ex soubrette ma anche le sue due, ormai ex, agenti dell’agenzia Aicos: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tuttavia dopo mesi di attesa, scusanti varie, interviste e rivelazioni, è sempre più difficile riassumere la vicenda scatenata dalle nozze della Prati. Nonostante questo però sembra arrivato anche il momento di prendere la questione sul serio, spostandoci dai salotti tv al tribunale. Ma andiamo per gradi. Una delle ex agenti dell’agenzia, di cui la Prati era direttrice, è stata ieri ospite da Barbara D’Urso e ha rivelato tutta la verità che si nasconde dietro l’incredibile mole di bugie create apposta per il matrimonio “fantasma” della showgirl.

Riassumiamo un po’ le dichiarazioni più importanti fatte dall’ex agente. All’interno dell’intervista rilasciata dalla Michelazzo, l’ex agente e corteggiatrice, ha affermato di essere stata vittima di un gioco di pessimo gusto che le avrebbe fatto pensare, per ben 10 anni, dell’esistenza di suo marito: Simone Coppi. Su questo fronte, la Michelazzo non rivela informazioni rilevanti se non il fatto di essere stata lei la prima raggirata da un contatto falso. A quanto pare infatti gli incontri tra i due sono stati pochissimi e il loro amore si sarebbe basato soltanto in uno scambio di messaggi, foto e video nelle chat. Stando quindi alle parole della Michelazzo, dichiarate ieri sera in diretta tv, Marco Caltagirone non esisterebbe. Si tratterebbe infatti di un altro contatto falso che si è preso gioco della showgirl Pamela Prati. Ma Eliana confessa ancora altro, rivela infatti di aver denunciato la sua collega Pamela Perricciolo. Secondo lei, la Perriciolo insieme all’aiuto di qualcun altro, avrebbe architettato queste incredibili messinscene. Nonostante però questa mole di informazioni, rivelazioni e motivazioni riguardanti i fatti accaduti negli ultimi mesi, c’è chi è stanco delle bugie e ha preferito rivelare la verità che si nasconde dietro questo assurdo polverone.

Matrimonio Pamela Prati, svelato il motivo della clamorosa bugia e non solo

Nelle ultime ore c’è chi ha pensato bene di mettere un punto al caso Pamela Prati che sta facendo tanto discutere. A farlo è stato il sito “Dagospia” di cui il direttore Roberto D’Agostino ha preso parte diverse volte all’interno del programma della D’Urso rivelando già diversi dubbi sull’ipotetico futuro matrimonio. Questi dubbi poi non si sono rivelati così infondati e difatti il matrimonio tanto acclamato, non si è mai celebrato. Ma passiamo alle rivelazioni shock che il portale ha dichiarato. Secondo quest’ultimo le famose ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sarebbero in realtà compagne che sono state insieme per anni e che hanno mantenuto il gioco gestendo insieme i famosi finti profili di cui tanto si parla. Profili come quelli di Simone Coppi e lo stesso Marco Caltagirone. Tuttavia, sempre secondo il sito, c’è un motivo in particolare per cui Pamela Prati utilizzerebbe queste messinscene. A quanto pare la showgirl sarebbe piena di debiti da Bingo e per questo motivo ha scelto il duo pericoloso per cercare di salvare la sua situazione economica.