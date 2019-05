La bella Nadia Toffa, poco fa, ha dedicato delle dolci parole ad una persona davvero speciale per lei. Si chiama Fabrizio. Ma vediamo nel dettaglio chi è.

Continuano gli aggiornamenti di Nadia Toffa. Dopo la scoperta del tumore, avvenuta circa un anno fa, la giornalista e conduttrice de Le Iene non perde mai occasione di aggiornare costantemente i suoi numerosi fan e sostenitori delle sue attuali condizioni di salute. E, soprattutto, come procedono le cure di chemioterapia. Sono tantissimi, infatti, i post che la bella bresciana ha scritto in merito a questo. Tuttavia, quello di poche ore fa è davvero speciale. Perché, come sempre, la bella Nadia si mostra sorridente accanto ad un uomo. Dopo la rottura con il suo fidanzato, la Toffa avrà ritrovato l’amore? Scopriamolo nel dettaglio.

Per ulteriori news su Nadia Toffa, le sue attuali condizioni di salute, il suo ritorno a Le Iene Show ed, infine, per restare sempre aggiornati su tutto ciò che le riguarda –> clicca qui

Nadia Toffa, le spiazzanti parole ad una persona speciale: ecco di chi si tratta

I suoi followers sono diventati per Nadia Toffa una sorta di ‘famiglia virtuale’. Con cui, ormai, condivide tutto. Momenti di gioia, di dolore, attimi di tristezza e, persino, messaggi ricchi d’amore. Proprio per questo, quindi, poco tempo fa la bella e sorridente conduttrice de Le Iene Show ha voluto presentare una persona davvero molto speciale. Dedicandogli, così, delle dolci parole. Ma di chi si tratta nello specifico? La persona in questione è Fabrizio, il suo fisioterapista. “È un mio grande amico e un grande professionista”, esordisce la bella Nadia. Ma non solo. Perché, come detto precedentemente, la giornalista e conduttrice dedica davvero delle parole speciali. “Mi ha ridato una nuova linfa”, conclude Nadia. Riferendosi chiaramente alla dura riabilitazione che ha dovuto subire subito dopo la chemioterapia.