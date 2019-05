Oroscopo di giovedì 23 maggio: difficoltà per la Vergine, i Gemelli possono sorridere. Ecco l’oroscopo di oggi, segno per segno.

Anche oggi, giovedì 23 maggio, un nuovo attesissimo appuntamento con l'oroscopo di SoloGossip! Scopri cosa prevedono gli altri per il tuo segno nella giornata di oggi.

Oroscopo di giovedì 23 maggio: scopri cosa prevedono oggi gli astri per il tuo segno

Anche oggi, 23 maggio 2019, le stelle possono darti dei preziosi consigli. È il giorno giusto per prendere quell’importante decisione, o è meglio aspettare tempi migliori? Ecco l’oroscopo di oggi, segno per segno!

ARIETE: Non il migliore dei giorni, questo giovedì, per gli amici dell’Ariete. Qualche problema sul lavoro potrebbe affaticarvi, ma state reagendo bene. Il consigli è non lasciarsi trasportare dagli eventi negativi, e tenere a bada la tensione. Siate positivi come Miriam Leone e Serena Autieri, che condividono il segno con voi!

TORO: Siete in un momento molto particolare della vostra vita. Ci saranno molto cambiamenti, che si concluderanno quest’estate. Non lasciatevi sopraffare dallo stress. Sorridete alla vita come Laura Pausini e Sergio Assisi.

GEMELLI: Buone notizie per gli amici dei Gemelli. Una notizia molto positiva vi darà la carica per affrontare i prossimi giorni. Siate felici, potrebbero arrivare grosse sorprese. Chi è Gemelli come voi? La spumeggiante Raffaella Carrà e il mitico Paolo Bonolis!

CANCRO: È tempo di frenare gli impulsi per i Cancro: questo giovedì può essere pericoloso per i vostri affetti, se non tenete a freno la lingua. A volte, una parola in più può ferire le persone a voi care. Fabio Cannavaro e Tom Cruise condividono il segno con voi.

LEONE: Gli amici del Leone sono molto dediti al lavoro: ciò vi porterà sicuramente dei successi, ma mai trascurare l’amore. Fate come le meravigliose Jennifer Lopez e Charlize Theron.

VERGINE: Giorno molto negativo per i Vergine. È un giovedì in cui regna il caos, e l’insoddisfazione dell’ultimo periodo si fa sentire. Forse è arrivato il momento di prendere le redini della vostra vita e dare una svolta. Prendi esempio dalla carica della tua amica di segno, Loredana Bertè!

BILANCIA: Il consiglio per voi è molto semplice: siate sereni. Evitate gli scontri e le complicazioni. Cercate di trovare il vostro benessere interiore, stando lontano dalle liti. Loretta Goggi e Massimo Ghini sono della Bilancia, lo sapevate?

SCORPIONE: Giorno di riflessioni per gli amici dello Scorpione, soprattutto in materia sentimentale. Potreste tornare sui vostri passi, se avete chiuso da poco una storia. Siate saggi, come Leonardo Di Caprio e Eros Ramazzotti.

SAGITTARIO: È il momento di staccare un attimo dal lavoro e pensare all’amore! State dando troppo per scontato la vostra storia: ciò potrebbe portare il vostro partner a una triste decisione. Tornate romantici, come le vostre amiche di segno Martina Stella e Luisa Corna.

CAPRICORNO: Un periodo di rinascita, quello del Capricorno. Dopo grandi difficoltà, è il momento di guardare avanti con grande determinazione. Due bellissime attrici condividono il segno con voi, Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

ACQUARIO: Calma e sangue freddo, amici dell’Acquario! Avete bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio e tenere a freno la vostra irrequietudine. Prendete esempio dalla bellissima Elisabetta Gregoraci e da Claudio Amendola.

PESCI: Non la giornata più scoppiettante per i Pesci. Tutto un po’ a rilento, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Ma l’amore migliorerà nel weekend. Siate positivi, come i vostri amici di segno Gigi D’Alessio e Massimo Giletti!