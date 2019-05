Oroscopo giugno, i segni più fortunati del mese secondo Paolo Fox.

Giugno è il mese dell’estate, il più propenso per vivere nuove nuove emozioni, nuovi amori o per chi vuole consolidare la sua storia. Le giornate si allungano ed il sole scalda anche i cuori più freddi. Paolo Fox nel suo oroscopo ha individuato i segni i cui parametri, lavoro fortuna ed amore, saranno super positivi. Anche chi non ci crede troppo nelle previsioni dello zodiaco, non potrà fare a meno di scorrere per scoprire come sarà il suo mese di Giugno!

Secondo Paolo Fox i segni più fortunati di Giugno saranno Toro, che vivrà un periodo d’oro. I Leone rialzeranno la cresta: giugno servirà a rialzarsi dopo un mese di transizione. Giugno sarà positivo anche per Sagittario ed Ariete. Per gli altri segni sarà un mese di transizione: ci saranno alti e bassi, ma non c’è nulla da temere. Giugno meno esaltante per Vergine, Capricorno ed Aquario: il consiglio di Paolo Fox è quello di tenere duro.

I segni fortunati in amore e nel lavoro

Dal punto di vista amoroso, l’astrologo più famoso d’Italia sostiene che per Ariete sarà un periodo davvero al top. Anche per il Toro ci sono momenti splendidi dal punto di vista sentimentale, consiglia però di fare attenzione che tra luglio ed agosto ci sarà un lieve calo. Gemelli vivrà un mese di giugno ricco di nuovi incontri. Anche Leone ed Acquario sono tra i segni fortunati in amore di giugno 2019: Paolo Fox consiglia di chiarire situazioni scomode o piccoli litigi. I meno fortunati in amore nel mese di giugno saranno Vergine e Scorpione. In calo anche Sagittario.

Il guru dell’astrologia italiana, Paolo Fox, ha realizzato i grafici degli astri per il mese di giugno dal punto di vista professionale. Tra i segni più fortunati nel lavoro c’è il Toro a cui consiglia di approfittare di questo periodo per avviare nuovi progetti. Positivo anche per il Cancro e Leone: l’astrologo consiglia di dimostrare le vostre grandi qualità e la vostra voglia di fare. Per il Sagittario prosegue un mese ambizioso e favorevole. Anche Scorpione e Capricorno rientrano nella lista dei fortunati nel lavoro: il consiglio è quello di avviare progetti su cui puntate molto, il meglio arriverà in estate.

I segni meno fortunati sono Ariete e Gemelli: l’oroscopo di Paolo Fox invita a non temere perchè, nonostante ci sia da stringere i denti, l’estate sarà tra le migliori dal punto di vista lavorati.

