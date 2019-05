L’agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo è stata ricoverata questa notte in seguito alla confessione di Eliana Michelazzo da Barbara D’Urso.

Si credeva che con la puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso si ponesse in via definitiva la parola fine al ‘Pamela Prati gate’. Invece, non è stato affatto così. Anzi. In seguito alla confessione di Eliana Michelazzo nel famoso programma di Barbara D’Urso, ci sono state davvero tantissime conseguenze. In primis, la confessione di Pamela Prati. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, la famosa showgirl del bagaglino quest’oggi si è recata negli studi Mediaset per confessare a Silvia Toffanin tutta la verità sulla questione Marco Caltagirone. Ma non solo. Perché, a quanto pare, anche l’altra agente, Pamela Perricciolo è stata gravemente colpita dalla confessione della sua collega.

Pamela Perricciolo ricoverata in ospedale: il motivo è sorprendente

Come dicevamo quindi, le confessioni di Eliana Michelazzo in merito a Marco Caltagirone, e non solo, hanno avuto delle grosse conseguenze. Soprattutto per Pamela Perricciolo, l’altra gente di Pamela Prati. Stando a quanto emerso da Fanpage, Donna Pamela, è così che si fa chiamare, sarebbe stata ricoverata questa notte. Subito dopo l’intervista di Eliana, infatti, Pamela avrebbe fatto abuso di farmaci. Tanto da essere trasportata con urgenza in ospedale. Dove tuttora risiede. In un primo momento, inoltre, era stata diffusa la notizia che al suo fianco c’era anche Eliana. Notizia, poi, smentita dalla diretta interessata. In queste ultime ore, infatti, l’ex corteggiatrice è a Milano. E, quindi, non avrebbe mai potuto essere a Roma per sostenere la sua ex collega. Tra l’altro, stando a quanto dichiarato ieri in diretta, la romana avrebbe addirittura denunciato la Perricciolo. Quindi, sarebbe stata alquanto strana la sua presenza.