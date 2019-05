Verissimo, Pamela Prati sarà ospite di Silvia Toffanin: “Vi confesso tutta la verità su Mark Caltagirone”.

Ormai si parla solo del caso che riguarda Pamela Prati e Mark Caltagirone. L’uomo che la showgirl doveva sposare non esiste: l’ha rivelato Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager della sarda. La stessa donna è finita nello stesso polverone mediatico rivelando di essere stata sposata 10 anni con un tale Simone Coppi. Un altro uomo fantasma. La storia ha lasciato tutti a bocca aperta. Pamela ha deciso di dire la sua di verità: sabato 25 maggio 2019 sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

Verissimo, Pamela Prati sarà ospite di Silvia Toffanin: “Vi confesso tutto su Mark Caltagirone”

Pamela Prati sabato prossimo, 25 maggio 2019, sarà ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo, in onda su Canale 5. La trasmissione è stata registrata oggi e Dagospia ha svelato un’anticipazione.

La soubrette sarda ha svuotato il sacco: nello studio della conduttrice ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste. Di fronte le telecamere decide di ammettere tutto in lacrime. Dagospia rivela che l’intervista è stata organizzata all’ultimo minuto: neanche il pubblico è presente in studio.

Gli interrogativi posti da Barbara D’Urso, Silvia Toffanin e da tutta Italia finalmente ricevono una risposta: il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare l’8 maggio non si è mai svolto, ed il presunto Mark Caltagirone non esiste. Dopo l’ammissione dell’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, è arrivata finalmente anche quella della showgirl che sarebbe dovuta convolare a nozze.

Tutti gli italiani sicuramente sono curiosi di ascoltare le dichiarazioni ufficiali della Prati: sabato 25 maggio 2019, nel pomeriggio, saranno tutti sintonizzati su Canale 5. Anche la pagina Instagram di Verissimo ha pubblicato uno scatto dell’intervista con l’ammissione di Pamela come didascalia: “Sono stata plagiata”.

