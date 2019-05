Live-Non è la D’Urso, la rivelazione di Sara Varone: “Ho mandato foto hot a Lorenzo Coppi”. La showgirl ha svelato alcuni dettagli intimi sulle chat col suo “fidanzato” fantasma.

Nuove clamorose rivelazioni ieri a Live Non è la D’Urso. Il caso Pamela Prati continua ad arricchirsi di inquietanti particolari. Ospite del talk della D’Urso, Sara Varone. La showgirl aveva già raccontato della sua relazione virtuale con un certo Lorenzo David Coppi, personaggio che poi ha scoperto essere inesistente. Ebbene, ieri la showgirl ha raccontato nuovi dettagli della sua storia con l’uomo misterioso. Dettagli particolarmente intimi. Scopriamo cosa ha rivelato, nella puntata di ieri 22 maggio di Live.

Per scoprire nei dettagli cosa è accaduto nell’ultima puntata di Live- Non è la D’Urso CLICCA QUI

Live-Non è la D’Urso, la rivelazione di Sara Varone: dove saranno finite le sue foto hot?

Tra i tanti personaggi coinvolti nella vicenda Pamela Prati, c’è anche lei, Sara Varone, la showgirl che ha raccontato di avere avuto una relazione virtuale con un uomo rivelatosi inesistente, Lorenzo Coppi. Un altro Mark Caltagirone, per capirci. Durante il talk andato in onda ieri, la Varone ha rivelato alcuni particolari “intimi” sulle conversazioni con quello che credeva essere il suo uomo. La donna ha ammesso di aver scambiato con lui alcune foto e video “hard”, definendola una cosa normale in una coppia. Se non fosse che il buon vecchio Davide Coppi non esiste, e ora la showgirl non sa che fine abbiano fatto i suoi scatti. “Adesso so che chiunque può avere in mano quel materiale”. Una storia veramente assurda, quella raccontata da Sara Varone ieri sera alla conduttrice Barbara D’Urso. Che però ci ha tenuto a ricordare che sono tante le persone che cadono nella trappola degli inganni via social. È quello che ha rivelato anche Eliana Michelazzo, che sarebbe stata addirittura sposata con un uomo fantasma per 10 anni. La stessa sorte sarà capitata anche a Pamela Prati col famigerato Mark Caltagirone? Non ci resta che attendere le prossime scoppiettanti novità!