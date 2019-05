Uomini e Donne, Andrea Zelletta vicino alla scelta, ma dichiara di non sapere chi porterà fuori.

Andrea Zelletta dichiara che non ha la scelta e le sue corteggiatrici si infuriano, soprattutto Natalia: “Dopo tutti questi mesi ancora non hai deciso? Non hai una scelta nella tua testolina?”. Il tronista spiega che non ha la scelta pronta perché con entrambe ci sono stati alti e bassi sia con Natalia e con Klaudia e che quindi non sa ancora chi sceglierà. Manca ormai però poco alla scelta di Andrea Zelletta. Sarà infatti proprio lui il primo ad andare in villa con le sue corteggiatrici e a terminare il suo percorso sul Trono di Uomini e Donne. Il tronista è stato il primo ad iniziare il percorso e quindi, come ovvio, sarà anche lui a dare il via al percorso delle scelte che poi seguiranno anche Giulia e Angela.

Scelta Andrea Zelletta: dubbi tra Klaudia e Natalia

A oggi però il tronista, almeno per quanto vediamo nella puntata di giovedì 23 maggio 2019, non ha ben chiaro chi sarà la donna che porterà fuori e con la quale inizierà una storia al 100%. Klaudia è una ragazza molto semplice, molto vera e si è dimostrata anche particolarmente coinvolta. Anche Natalia, a suo modo, ha dimostrato l’amore nei confronti di Andrea, però ha un carattere molto più forte e peperino. “Ci sono delle cose che mi fanno andare una settimana verso una e una settimana verso l’altra. Sono bellissime, le più belle che si sono viste qua secondo me” dichiara il tronista. Maria cerca di fargli delle domande per smuovere le acque, ma Andrea è molto politically correct e non si sbilancia: “Sono domande scomode Maria, non rispondo” e così Klaudia lo deride: “Allora facciamo che alla scelta anche io ti dirò ni, così dopo per tre mesi mi corteggi tu e ti devo scegliere io”.

