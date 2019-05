Silvio Muccino è stato rimandato a giudizio: ha diffamato il fratello in tv.

Non c’è un clima sereno in casa Muccino: dopo accuse e parole forti tra i due fratelli, Silvio e Gabriele, si vedranno in un processo. Silvio Muccino, durante la trasmissione L’Arena il 3 aprile 2016, ha fatto delle dichiarazioni molto forti nei confronti del regista cinematografico, Gabriele Muccino. L’attore di “Come te nessuno mai” accusò il fratello di aver picchiato la ex moglie, Elena Majoni. Queste affermazioni hanno fatto scoppiare una bomba in casa Muccino. Ecco svelati tutti i dettagli.

Silvio Muccino a giudizio: diffamazione contro il fratello Gabriele in tv

Silvio e Gabriele Muccino non sono mai andati molto d’accordo: è arrivata la notizia che ben presto si vedranno in un processo. Muccino junior ha accusato il fratello, durante un’intervista a L’Arena di Massimo Giletti nel 2016, di aver picchiato l’ex moglie, Elena Majoni, al punto da perforarle un timpano. Ha raccontato che la donna dovette subire una timpano-plastica per ritornare ad avere l’udito. La dichiarazione molto forte è stata considerata dai magistrati di piazzale Clodio come reato di diffamazione: il processo avverrà il prossimo 14 gennaio, nel 2020, al tribunale monocratico.

La donna legata a Gabriele dal 2002 al 2006 raccontò delle violenze che aveva subito dall’ex: in un’intervista riportò il racconto dello stesso schiaffo che le ruppe il timpano. Ora il più giovane della famiglia Muccino dovrà affrontare il processo per diffamazione: il difensore di Gabriele è contento di quanto sta per accadere, per fare in modo che la verità esca fuori.

