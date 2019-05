Prima ancora della scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne, il suo corteggiatore Luca Daffrè si confessa a cuore aperto sulla napoletana.

Siamo quasi giunti alla fine del percorso. Il famoso programma di canale 5, Uomini e Donne, è pronto a chiudere i battenti. Entro la settimana prossima, infatti, i tre giovani tronisti dovranno scegliere chi sarà il loro compagno della vita. Ebbene. Chi sceglieranno Andrea, Angela e Giulia? Da come si può vedere dalle ultime puntate, i tre tronisti sembrano davvero molto confusi. Eppure, però, devono darsi una mossa. Ebbene. A proposito di questo, Luca Daffrè, corteggiatore di Angela Nasti, ha qualcosa da dire. E vi assicuriamo che sono parole che non piaceranno affatto alla bella napoletana.

Uomini e Donne, doccia fredda per Angela Nasti: le parole di Luca spazziano

Sin dall’inizio del suo trono Angela Nasti ha mostrato un particolare interesse per Luca Daffrè. È stata lei stessa che, notandolo durante il trono di Teresa Langella, l’ha fortemente rivoluto all’interno del programma. Tra i due ragazzi è scoppiata sin da subito un’intesa particolare. Tuttavia, però, in prossimità delle scelta, Luca si è confessato a cuore aperto. Nella sua intervista per Uomini e Donne Magazine, infatti, il giovane corteggiatore ha parlato della sua esperienza all’interno del programma. E, soprattutto, delle sensazioni che precedono il giorno della scelta (a tal proposito ricordiamo che, per quest’edizione, saranno rigorosamente in diretta). Ebbene. Proprio a riguardo, Luca dirà delle parole che sicuramente spiazzeranno la bella Angela. “Ho ancora tanti dubbi da chiarirmi su Angela. Devo capire se ragiona con il cuore”, dichiara il giovane Daffrè. Insomma, parole che, naturalmente, non fanno presagire nulla. Ma che, dall’altra parte, non lasciano pensare ad un acclarato lieto fine. Bisogna soltanto aspettare.