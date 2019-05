Vladimir Luxuria racconta la sua infanzia e il suo sentirsi donna in un corpo da uomo ai concorrenti del Grande Fratello.

I concorrenti che ormai oltre 40 giorni fa sono entrati nella Casa del Grande Fratello stanno continuando a vivere le loro emozioni e storie nell’abitazione più spiata d’Italia. Questa settimana è entrata Vladimir Luxuria che con la sua delicata intelligenza sta indagando un po’ più a fondo nell’animo dei ragazzi.

Vladimir Luxuria racconta la sua infanzia difficile

Vladimir Luxuria inizia ad approfondire un po’ sulla storia tra Martina e Daniele che si sono abbracciati e hanno trascorso un altro po’ di tempo insieme nel letto. Secondo Martina se ci fossero più abbracci e più contatti lei scivolerebbe molto di più nell’innamoramento e Luxuria sottolinea che i tempi, in questa storia, li decide solo lui. Intanto però i ragazzi indagano anche su Vladimir che spiega che già quando era piccola sapeva di vedere il mondo con un’ottica più femminile: “Io ho trascorso un periodo della mia vita quando ho cercato di reprimermi, poi però sono riuscita ad aprire tutte le porte che il mondo mi chiudeva davanti. Mi ricordo che ero vestita con abiti femminili, mi passò davanti mio padre con un amico che mi additò e mi tacciò con un epiteto brutto. Salgo a casa e sento le urla dei miei genitori che si incolpavano l’uno con l’altro perché mi sentivo donna”.

Gaetano e la lettera del padre al Grande Fratello 16

Gaetano intanto, dopo aver ricevuto una lettera dal padre si interroga in confessionale perché non si è mai fatto avanti per dire che non è la verità ciò che lui sa sulla sua infanzia. Se Gennaro conoscesse una verità diversa rispetto a quello che ha sempre saputo da sua madre ci rimarrebbe male e vorrebbe sapere soprattutto come sta suo fratello gemello, fuori dalla casa perché la storia della lettera del padre riguarda anche lui.

