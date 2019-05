Will Smith, première Aladdin, film Disney 2019: la scena rubata dalla figlia Willow Smith!

È arrivato nelle sale cinematografiche da pochi giorni, ma il nuovo film di Aladdin della Walt Disney che ha dato vita reale ai personaggi del cartone animato con Will Smith nei panni del Genio, ha già catturato l’attenzione di tutti. Il film 2019 Aladdin della Disney ha conquistato grandi e piccini che, alle prime proiezioni si sono detti entusiasti anche del cast straordinario! Proprio a proposito del cast di Aladdin, film in uscita in Italia dal 22 maggio 2019, Will Smith sappiamo che interpreta il Genio, ma alla première a rubargli la scena è stata la figlia, Willow Smith.

Willow Smith: la figlia di Will Smith e Jada Pinkett sul red carpet di Aladdin

Willow Smith, figlia di Will Smith e Jada Pinkett ha rubato la scena, come dicevamo, sul red carpet della prima del film Aladdin della Disney che, da cartone, è diventato un movie a tutti gli effetti con attori pazzeschi. Gambe da urlo, 18 anni e uno sguardo, oltre che un corpo da far girare la testa. La figlia di Will Smith è cantante e attrice che, proprio sulla passerella del film Aladdin ha dimostrato di essere ormai una donna affermata. Sulla passerella ha indossato un abito di Seen Users che subito attirato l’attenzione di tutti tanto che anche Will Smith, nel tentativo di coprire la figlia dai fotografi (ovviamente scherzando) cercava di mettersi in mezzo in ogni foto!

Chi è la figlia di Will Smith e cosa fa nella vita

La vita per Willow però non è stata tutta rose e fiori perché quando a soli 10 anni è uscita una sua canzone, Whip My Hair che ebbe un successo pazzesco, la ragazza fu catapultata in un mondo assurdo pieno di pressioni esterne che non la facevano vivere serenamente tanto che arrivò anche a farsi del male da sola. Una confessione molto pesante, arrivata solo qualche anno fa, quando ormai la ragazza è diventata donna e ha potuto spiegare razionalmente l’accaduto. In ogni caso, per Willow Smith, niente cinema, solo musica e lavori di doppiaggio per la sua bellissima voce.

