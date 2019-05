Amici, Ludovica conferma la rottura con Jefeo? L’indizio

Ludovica Caniglia e Jefeo si sono lasciati? I due ex allievi di Amici 2019 si sono frequentati, soprattutto dopo la partecipazione nella scuola di Maria De Filippi. A quanto pare i due hanno preso due strade diverse: la giovane ha sempre avuto il sospetto che non fosse ricambiata nel modo giusto dal suo ragazzo, ex allievo. Tramite un Instagram story, Ludovica ha dato un indizio sulla sua situazione sentimentale attuale.

Amici, Ludovica conferma la rottura con Jefeo? L’indizio sta facendo il giro del web

Ludovica Caniglia ha pubblicato un Instagram story con un ombra riflessa sul muro: sembra ci sia un angioletto che assomiglia a Cupido, la divinità alata che tira frecce per far innamorare gli umani tra loro.

La giovane ha scritto “Cupido, sei tu?” , la frase è accompagnata da un emoticon perplessa: la cantante lascia intendere che lei non voglia di “essere colpita” dal dio dell’amore divino. Questa la story:

Mentre Ludovica lascia il dubbio, Jefeo si concentra sulla sua carriera artistica: sui social il giovane pubblicizza il suo nuovo album “Teenager“.

Ludovica fa una sorpresa a Giordana e Rafael

Nonostante sia stata una delle prime allieve ad essere eliminata dalla scuola di Amici, Ludovica è rimasta in ottimi rapporti con i suoi ex colleghi, in particolare con Giordana e Rafael. Ha fatto i complimenti alla cantante, in vista della Finale, scrivendo per lei “Sei la mia vincitrice”. Anche a Rafael ha fatto un in bocca a lupo, sottolineando quanto sia orgogliosa di lui.

