Amici, Rafael riceve una sorpresa da parte del papà a pochi giorni dalla finale e scoppia in lacrime. Non è riuscito proprio a trattenersi…

Rafael Quenedit è sicuramente uno dei ballerini più amati di questa edizione di Amici. Il giovane cubano è stato fortemente voluto dalla maestra Alessandra Celentano e ora si contende la vittoria finale per la categoria ballo con Vincenzo DI Primo, altro pupillo della Celentano, ritenuto da una parte del pubblico il favorito per il titolo di miglior ballerino. Ma a pochi giorni dalla finale di Amici, che andrà in onda sabato su canale 5, Rafael ha ricevuto una telefonata a sorpresa da parte di suo padre. Un gesto completamente inaspettato per il ragazzo, che conosce il papà come una persona molto introversa e restìa a questo tipo di esternazioni.

Amici, la sorpresa di Rafael da parte del suo papà

Il padre di Rafael ha fatto un’inaspettata e piacevolissima sorpresa a suo figlio, chiamandolo improvvisamente al telefono il ballerino era in casetta. “Hai conquistato il cuore di tutti, complimenti. Ci manchi molto”, queste alcune delle più belle parole che il papà di Rafael ha voluto dedicare al figlio, per fargli arrivare anche a distanza tutto il suo amore, ma soprattutto il suo sostegno in vista della Finale di Amici, puntata nella quale Rafael potrebbe aggiudicarsi la vittoria per la categoria ballo. Forte e piena di emozione la reazione del cubano, che ha pianto lacrime di gioia dopo aver parlato con il padre. “Loro sono tutto per me”, ha raccontato ai suoi compagni di avventura, riferendosi alla sua famiglia. Rafael infatti non vede il papà dallo scorso gennaio e sente forte la sua mancanza.

Rafael soffre la lontananza dalla famiglia

La sorpresa del papà di Rafael a suo figlio a pochi giorni dalla finale di Amici, ha lasciato senza parole il ballerino, che nell’ultimo periodo sente molto la mancanza della sua famiglia. Oltre al papà, che non vede da gennaio, Rafael ha anche un fratello, pure lui ballerino, che non vede addirittura da settembre. Più recente invece l’incontro del cubano con la mamma, che gli ha mandato un videomessaggio durante una delle ultime puntate del serale di Amici, prima di entrare in studio e abbracciare suo figlio tra le lacrime e la commozione di tutti i presenti. Rombano i motori, dunque, per la puntata finale del talent targato Maria de Filippi, con il pubblico in trepidante attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore.

