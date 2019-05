Come sono stati gli Ascolti Tv di ieri, giovedì 23 Maggio? Ecco tutti i dati auditel nel dettaglio. E, soprattutto, quale programma ha vinto la serata.

Ormai siamo totalmente abituati. Anche ieri sera, giovedì 23 Maggio, sono stati trasmessi dei programmi davvero interessanti. Appuntamenti classici e non. Se su Rai Uno, infatti, le vicende del Commissario Montalbano hanno continuato ad incantare tutti. Su Canale 5, invece, la bellezza e la bravura di Michelle Hunziker, con il suo All together now, ha fatto altrettanto. Per questo motivo, quindi, chi avrà vinto la serata? E, soprattutto, come saranno stati gli ascolti televisivi di questi programmi e di tutti gli altri? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Per ulteriori news su Cosa vedere Stasera in Tv ed i conseguenti ascolti televisivi –> clicca qui

Ascolti Tv, giovedì 23 Maggio: tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera

Ovviamente, non soltanto il Commissario Montalbano e All Together Now sono andati in onda. Ma ecco tutto nel minimo dettaglio. Oltre alle vicende di Luca Zingaretti, infatti, su Rai Due è andato in onda in prima serata il film Passenger. Mentre su Rai Tre è stato trasmesso il film Fai Bei Sogni. Interpretato da Valerio Mastrandrea, la pellicola è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Massimo Gramellini. Altrettanto imperdibili, poi, sono stati i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andata in onda una nuova puntata dello show Diritto e Rovescio. Su Canale 5, come detto, la seconda puntata del talent musicale. Ed, infine, su Italia Uno, il film King Arthur-il potere della spada. Ebbene, chi avrà vinto la serata? Ecco di seguito tutti i dati auditel: Il Commissario Montalbano ha conquistato il 22% di share; Passengers il 5,7%; ed, infine, Fai Bei Sogni il 4,1% di share. Altrettanto fantastici sono stati gli ascolti dei programmi Mediaset. Diritto e Rovescio ha totalizzato il 4,6%; ed, infine, All Together Now il 15,3% di share.