Diletta Leotta sensuale su Instagram: balletto da urlo nelle sue Instagram Stories, le movenze fanno impazzire i fan. Diamo un’occhiata.

È una delle donne più amate del momento. Bella e sexy, Diletta Leotta fa impazzire gli amanti dello sport. Ma non solo. La bionda presentatrice di Sky è diventata una vera e propria icona sexy per gli uomini italiani. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, quotidianamente invaso dai commenti dei suoi numerosissimi fan. Fan che nelle ultime ore hanno potuto ammirare Diletta in tutto il suo splendore. E soprattutto in tutta la sua sensualità. Nelle sue Instagram Story, la giornalista ha improvvisato un balletto decisamente sensuale. Scopriamo di più.

Per tutte le news e foto su Diletta Leotta CLICCA QUI

Diletta Leotta sensuale su Instagram: il balletto nelle storie è hot

Basta poco a Diletta Leotta per infiammare Instagram. Le sue foto e i suoi video fanno letteralmente girare la testa a milioni di fan. Merito delle sue curve mozzafiato, che l’hanno resa un vero e proprio sex symbol per gli uomini del momento. Uomini che oggi giorno visitano il profilo Instagram della bella Diletta per ammirare la sua bellezza. E qualche ora fa, hanno ricevuto una bella sorpresa. Nelle sue Instagram Story, sono apparsi alcuni video in cui la conduttrice di Sky si mostra in una veste assolutamente sexy. Durante un’uscita a cena con le amiche, tra cui la cantante Elodie, la bellissima Leotta improvvisa un balletto. Un balletto che risulta assolutamente sensuale. Ecco una foto tratta dalle storie della Diletta nazionale:

A rendere tutto più hot, oltre ai movimenti sinuosi della bionda, il suo outfit. Diletta è famosa per i suoi look impeccabili che risaltano le sue forme perfette. Per la serata, la Leotta ha indossato un top molto aderente, che lascia poco spazio all’immaginazione: a completare il look, una gonna di pailettes, che la conduttrice alzava durante il ballo. Insomma, Diletta sa sempre come farsi notare. Per la gioia dei suoi fedelissimi fan!