Nella puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, c’è stata una furibonda lite tra Alessandro Cecchi Paone e Paolo Del Debbio. Momenti di pura tensione.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Talk di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio continua a farci compagnia il giovedì sera. Approfondendo tematiche riguardanti l’attualità. E, soprattutto, la politica. Tra gli ospiti della puntata di ieri figurava anche Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e conduttore televisivo. Il quale è stato protagonista di un acceso e furioso battibecco con il conduttore del talk, Paolo Del Debbio. Una furiosa lite, insomma. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui

Dritto e Rovescio, la lite tra Cecchi Paone e Del Debbio

La forte personalità di Alessandro Cecchi Paone è stata manifestata anche ieri sera nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, talk di Paolo Del Debbio. Si parla di Europa e, sulle parole di Daniela Santaché, il noto conduttore de La Macchina del Tempo si scatena nel vero senso della parole. Alessandro, infatti, si rivolge in malo modo verso la politica. Additandole di essere fascista. Paolo Del Debbio, però, non ci sta. E difende a spada tratta la sua ospite. Ebbene. È proprio in questo momento, infatti, che Cecchi Paone perde completamente la pazienza. Scagliandosi apertamente contro Del Debbio. “Sei fascista anche tu se mi chiudi il microfono”, sbotta Alessandro. “Vuoi vedere che ti butto fuori dallo studio?”, controbatte Paolo. Insomma, dei momenti di vera e propria tensione. Alessandro è una furia. E non riesce a placarsi. Fortunatamente, subito dopo questo siparietto viene mandata la pubblicità. Chissà, saranno riusciti a chiarirsi? Ce lo auguriamo.