Eliana Michelazzo è in un vero e proprio vortice di gossip: dopo aver risposto alle insinuazioni nei suoi confronti, accusa un giornalista su Instagram.

Non è un periodo facile per la giovane Eliana Michelazzo. Dopo l’incredibile intervista rilasciata a “Live – Non è la D’Urso”, è infatti bombardata da ogni tipo di gossip che cercano di smentire le sue parole. La Michelazzo ha comunque dichiarato di essere stata raggirata in tutta la vicenda del matrimonio “fantasma” della showgirl Pamela Prati. E come quest’ultima, ha ricordato di essere stata la prima a vivere un’esperienza simile. Eliana ha infatti rivelato di essere sposata da 10 anni con una persona che ha apparentemente visto soltanto due, tre volte. Proprio per questo motivo, lei in primis rimarca come queste cose possono succedere e non bisogna premere sulla situazione attuale poiché sta portando non poca sofferenza. Eliana inoltre è molto attiva sui suoi profili social e delle insinuazioni che vengono fatte nei suoi confronti, non ha paura. Negli ultimi giorni ha fatto discutere le rivelazioni shock del sito “Dagospia” che ha definito le parole della Michelazzo come l’ennesima bugia. Secondo il portale infatti le due, ormai ex, agenti Eliana e Pamela Perriciolo sarebbero in realtà lesbiche, fidanzate da tanto tempo e che vivo attualmente insieme. Tuttavia la Michelazzo ha risposto alle insinuazioni su di lei rivelando di non essere assolutamente lesbica ma che allo stesso tempo, se così fosse, non ci sarebbe alcun tipo di problema. Le risposte tagliente dell’ex agente però sembrano non finire qui.

Per ulteriori news su Pamela Prati, Eliana Michelazzo ed, infine, per restare sempre aggiornati sulla questione: clicca qui

Eliana Michelazzo e la dura accusa a un giornalista: ecco cos’è successo

Il suo Instagram infatti impazza di nuove storie che contengono sempre più dettagli. Nelle ultime pubblicate, la Michelazzo inizialmente ricorda il lontano 2009, periodo in cui ha sposato il famoso marito “fantasma”, con una foto della fede datata 20 dicembre di quell’anno. L’inizio di una lunga storia d’amore che alla fine si è rivelato essere un incubo, dopo aver rivelato tutta la verità al programma serale della D’Urso. Le novità però non finiscono qui. La Michelazzo ha infatti pubblicato nelle ultime ore una storia davvero particolare. Nello scatto condiviso si vede una dicitura contenente un’accusa molto pesante nei confronti di ignoti.

Ebbene si, l’ex agente di Pamela Prati preferisce infatti non rivelare il nome di questo ipotetico giornalista e autore tv che si sarebbe comportato in maniera non del tutto corretta nei suoi confronti. Secondo il messaggio condiviso, questo autore avrebbe, con la scusa di portarle in tv, rubato alcune sue clienti. “E con questo ho detto tutto” aggiunge inoltre Eliana all’interno della storia. Sul web sono molto curiosi però di conoscere l’identità della persona sottoposta all’incredibile accusa posta dalla Michelazzo.