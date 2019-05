Emily Ratajkowski infiamma Instagram: l’abito è troppo aderente, i fan impazziscono dopo le ultime foto postate dalla modella sul suo profilo.

È una delle modelle più sexy e amate del mondo. Parliamo di Emily Ratajkowski, la bellissima statunitense che da qualche anno è diventata una vera icona di bellezza a livello internazionale. Un mix di dolcezza e sensualità che fa impazzire gli uomini di tutto il mondo. Lo dimostrano i followers che la bella Emily ha collezionato su Instagram. Ben 22, 8 milioni, provenienti da ogni lato della terra. Ed è proprio a loro che qualche ora fa la top model ha fatto una bellissima sorpresa. Bellissima come lei, nella foto che ha postato sul suo profilo.

Per tutte le news, indiscrezioni e foto si Emily Ratajkowski e tutte le modelle più famose del momento CLICCA QUI

Emily Ratajkowski infiamma Instagram: il vestito risalta il lato B

Emily Ratajkowski sa sempre come far impazzire i suoi followers. L’ha fatto anche qualche ora fa con uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt Instagram. I fan sono abituati alle foto “bollenti” della super modella. Ma stavolta, si è davvero superata. Non ci credete? Giudicate voi:

Bellissima, in un abito a costine che le fascia il corpo statuario, la Ratajkowski ha sconvolto i suoi numerosissimi fan ancora una volta. Non è difficile per lei. Il merito è delle sue notevoli forme, che la modella ama mettere in mostra nelle sue foto. In bella vista nello scatto in questione, uno dei suoi pezzi forti, il lato B. La foto, come sempre quando si tratta della super modella statunitense, ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento. E in tante lingue diverse, a dimostrazione del fatto che gli uomini che la apprezzano provengono da ogni parte del mondo. Che dire, la bellissima Emily mette davvero d’accordo tutti.