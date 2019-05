Emma Marrone nuovo look: che cosa ha fatto ai capelli? Nuovo look per la cantante che sui social appare con un nuovo colore di capelli.

Emma Marrone ha deciso di cambiare look, iniziando dai capelli. Non è la prima volta che la cantante stravolge il suo look. Questa volta Emma dice addio al biondo. E diventa castana, rivelandolo a tutti sul suo profilo Instagram dove migliaia di followers la seguono assiduamente. I fan però sono divisi. C’è chi preferiva il biondo acceso. Mentre altri hanno apprezzato questo cambiamento. Vediamo nel dettaglio il nuovo look di Emma Marrone.

Emma Marrone nuovo look: cambio colore di capelli

Emma ha spiegato di aver accantonato il biondo chiedendo al suo parrucchiere di fiducia qualcosa di drastico. La cantante ha così deciso di tornare al suo colore naturale, ovvero il castano, modificando anche leggermente il taglio.

Visualizza questo post su Instagram Divano Copertina E sorrisi. Che il fine settimana abbia inizio.❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 18 Mag 2019 alle ore 8:27 PDT

Anche Rudy Zerby ha voluto mostrare ai suoi followers il cambiamento di Emma, utilizzando una didascalia ironica. I due avranno messo da parte i dissapori avvenuti durante l’ultima puntata di Amici? Da quanto si evince dai social, pare che i due abbiano chiarito il malinteso e sia tornato il sereno.