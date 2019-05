Ormai è guerra aperta fra Federica Panicucci e Pamela Prati. La storica conduttrice di Mattino Cinque ancora una volta ha attaccato la showgirl per le sue continue bugie su Caltagirone

Federica Panicucci non ci sta. A differenza di Barbara d’Urso, che continua ad invitare sia Eliana Michelazzo che Pamela Prati, la conduttrice di Mattino Cinque ha preso una posizione chiara sulla vicenda del presunto matrimonio saltato con Mark Caltagirone.

Nella puntata di poche ore fa del talk show di Canale 5, infatti, la conduttrice ha attaccato duramente la Prati. Prima ha mostrato un video nel quale l’ex star del Bagaglino parlava del suo futuro marito descrivendolo come un uomo d’altri tempi e dei figli che avevano preso in affido e poi ha detto la sua, non risparmiando critiche.

La Panicucci infatti è stata dura e netta: “Adesso rivedendo questa intervista, queste parole e il pianto di Pamela Prati… con il senno di poi viene un po’ da dire ‘che vergogna, Pamela, che vergogna’. Ripeto, che vergogna”.

• Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Federica Panicucci attacca le bugie di Pamela Prati

Parole durissime, quelle di Federica Panicucci su Pamela Prati e sul caos scatenato dalle mancate nozze con l’imprenditore Mark Caltagirone, che seguono quelle dette non più tardi di ieri dalla stessa conduttrice sui presunti figli della coppia.

Pamela infatti qualche tempo fa aveva detto di aver accolto in famiglia due bambini, un maschio e una femmina, che però non ha mai mostrato in pubblico tanto c’è chi dubita anche della loro esistenza. Ma la conduttrice di Mattino Cinque l’ha attaccata dicendo che sotto ci potrebbe anche essere l’ipotesi di un reato e si sarebbe informata meglio.

In ogni caso sembra che la faccenda scriverà un nuovo capitolo domani, 25 maggio, con l’ennesima ospitata di Pamela Prati a Verissimo. Dopo le clamorose accuse di Eliana Michelazzo come si difenderà adesso?