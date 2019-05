Sexy incidente sulla passerella di Cannes 2019 per Fernanda Liz: il vestito scivola e rimane nuda davanti ai fotografi.

Sulla passerella del Red Carpet di Cannes 2019, ogni anno, succede qualcosa di straordinario. Gli attori e i registi che sfilano prima delle anteprime o delle premiazioni si fermano a salutare i fotografi, fanno qualche simpatica gag, regalano qualche scoop con un bacio rubato, ma ogni tanto capita che facciano anche delle figuracce! È un po’ quello che è successo a Fernanda Liz che, sulla passerella di Cannes, ha visto il suo vestito scivolare giù, lasciandola con il decolletté all’aria.

Fernanda Liz, la top model rimane nuda davanti ai fotografi di Cannes 2019

Incidenti sul red carpet di Cannes se ne vedono sempre, ma quello di Fernanda Liz è stato un blooper particolarmente piccante visto che la modella e top model ha mostrato a tutti il suo “lato più intimo”. La donna, con indosso un gigantesco e bellissimo abito giallo, si trova a Cannes per il red carpet del film “Oh Mercy ! (Roubaix, une Lumiere)“. Il corpetto strettissimo dell’abito forse era veramente troppo stretto e così ad un certo punto è scivolato giù lasciando la modella Fernanda Liz scoperta davanti ai fotografi che hanno immortalato la scena. La reazione della top model brasiliana però è stata meravigliosa: una fragorosa risata e una mano a cercare di coprire il possibile mentre una sarta è intervenuta immediatamente sul red carpet per sistemare l’abito. Non sappiamo se dopo la modella si sia infuriata, ma sul momento la sua risata era così splendente e spontanea che ha quasi distolto l’attenzione dal resto. Il Festival del Cinema ha così continuato ad andare avanti e i paparazzi si sono quasi dimenticati dello scatto incriminato. Il film per cui stava sfilando la top model brasiliana Fernanda Liz si intitola “Oh Mercy ! (Roubaix, une Lumiere)” che, tradotto, significa Oh Misericordia. Si tratta di un film drammatico francese creato da Aranaud Desplechin i cui attori principali sono Sara Forestier, Roschdy Zem, Antoine Reinartz e Lea Seydoux.

