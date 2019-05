Gianluigi Martino, chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini: età e vita privata del suo flirt.

Ve lo avevamo già annunciato tempo fa, Valeria Marini ha un nuovo fidanzato! Lui si chiama Gianluigi Martino e la coppia sebbene non abbia ancora ufficializzato nulla, è stata paparazzata da Oggi, insieme al suo nuovo amore a cena insieme ad amici a Milano in un noto ristorante, Il Baretto, e poi sono stati visti avviarsi verso casa di lei mentre si scambiavano dolci effusioni.

Chi è Gianluigi Martino: classe 1984 di Cosenza, tutto sul nuovo fidanzato di Valeria Marini

Ma chi è Gianluigi Martino? Valeria Marini, 52 anni, dichiara che per lei Gianluigi è una persona molto speciale e, da diversi mesi, stanno intrattenendo una relazione amorosa intensa piuttosto speciale grazie anche ad alcuni impegni di lavoro. Lui è infatti laureato in legge e gestisce i contratti di lavoro della scuola di recitazione romana Action Academy guidata da Nando Moscariello, ma non solo. Il fidanzato di Valeria Marini sembra che sia anche Team Manager di American Express. Pare che lui abbia circa 20 anni in meno di Valeria e, a suo dire, è bellissimo! Nato a Cosenza, Gianluigi Martino ha fatto breccia nel cuore della diva stellare? Sembra di sì, però la showgirl ha dichiarato di non voler fare dichiarazioni perché non vuole che le portino sfortuna. L’amore è nato prima come semplice collaborazione professionale, ma sul come si sia evoluto la Marini non vuole scucirsi troppo. “Mi fa stare bene” queste sono le uniche parole che i famosi giornali scandalistici sono riusciti a strappare alla bella Valeria. Gianluigi, dal canto suo, ha confermato di avere un flirt con la Marini pubblicando sul suo profilo instagram alcuni scatti che lo ritraggono proprio insieme a Valeria Marini.

