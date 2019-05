Francesca de Andrè e Gennaro Lillio: pace fatta al Grande Fratello? Dopo la dura lite della scorsa notte, torna il sereno tra i due concorrenti.

Per chi non lo sapesse, nei giorni scorsi c’è stata una dura lite tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Sono volate parole molto forti che nel daytime sono state addirittura censurate, scatenando le polemiche degli utenti su Twitter. Francesca, infatti, ha rivolto pesanti insulti al modello napoletano, rimettendo in mezzo il discorso del bacio avvenuto tra quest’ultimo e Martina Nasoni per la prova settimanale.

Gennaro è rimasto molto deluso dal comportamento di Francesca. In confessionale ha ammesso: “Non è la persona che io conosco. Queste cose non si dicono, proprio a me. Mi tocchi in questo modo. Io prendo le distanze e mi aspetto delle scuse”. Ecco com’è andata a finire tra i due concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Francesca de Andrè e Gennaro Lillio: pace fatta dopo la dura lite

Dopo aver appreso del tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini con una mora e di essere stata lasciata attraverso un post Instagram, non è stata una settimana facile per Francesca che si è lasciata andare a numerosi sfoghi, prendendo di mira anche Gennaro Lillio. Data la gravità degli insulti che la De Andrè ha rivolto a Gennaro, quest’ultimo sembrava intenzionato a non voler chiarire con la ragazza, in quanto molto deluso dal suo comportamento.

Ma, fortunatamente le cose hanno preso un’altra piega. Infatti, Francesca e Gennaro si sono incontrati in veranda e, dopo essersi guardati a lungo in silenzio, si sono abbracciati. La De André ha sussurrato al modello napoletano un sentito “Mi dispiace” e lui prontamente risposto: “Anche a me”. Insomma, pace fatta!