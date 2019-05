Francesco Monte a Tale e Quale Show: l’indiscrezione fa gioire i suoi fan. L’ex protagonista di Uomini e Donne potrebbe partecipare al famoso talent.

Tale e Quale Show, il programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti sta per tornare e circolano già i primi nomi dei possibili concorrenti. A lanciare l’indiscrezione su Francesco Monte come prossimo concorrente del programma, è il settimanale Spy. Ma non è tutto. Con lui potrebbe partecipare a Tale e Quale Show anche Stefano Sala, ex gieffino e amico di Monte.

Francesco Monte a Tale e Quale Show

Per chi non lo sapesse, Francesco Monte oltre ad avere la passione per la moda e per il mondo della recitazione, ha scoperto anche la passione e il talento per il canto e potrebbe essere scelto dalla produzione grazie proprio a questa sua vena artistica e musicale.

Dunque, non vedremo Francesco Monte e Giulia Salemi tra i protagonisti di Temptation Island, così come avevano ipotizzato in molti. Per cui, è molto più probabile vederlo in Rai, nello show condotto da Carlo Conti.

Gli altri nomi fatti da Spy sono anche: Sabrina Ghio, Jessica Morlacchi, Debora Villa e Debora Caprioglio. Mentre tra gli uomini ci sarebbero i nomi di David Pratelli e Sandro Giacobbe. Ma, per ora si tratta solo di indiscrezioni.

La storia con Giulia Salemi

Intanto, la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. Recentemente li abbiamo visti più uniti che mai in vacanza a Capri. La giovane coppia è stata scelta come testimonial per una linea d’abbigliamento di una nota marca europea. Insomma, un periodo d’oro per entrambi sotto ogni punto di vista.