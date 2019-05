GF16, Dori Ghezzi parla della partecipazione al programma di Francesca De André e usa parole molto forti nei confronti della ragazza: “Fabrizio non meritava questo”.

Sono parole durissime quelle che Dori Ghezzi, moglie del grande Fabrizio De André, ha speso sulla partecipazione al GF 16 di Francesca De André. Gli ultimi giorni sono stati davvero complicati per la nipote del cantautore, che prima ha scoperto in diretta di essere stata tradita e lasciata su Instagram dal suo ex, Giorgio Tambellini, e poi ha avuto una serie di discussioni più che animate con alcuni dei suoi compagni di avventura al GF. Scontri molto forti, che le hanno causato numerosi crolli emotivi. In questo momento così delicato per la ragazza, ecco arrivare anche le parole di Dori Ghezzi, che pesano come un macigno.

GF16, le parole di Dori Ghezzi su Francesca

Non sono state certo parole di stima e simpatia quelle di Dori Ghezzi, che in un’intervista rilasciata alla rivista ‘Sono’, ha parlato della partecipazione al GF di Francesca De André: “Per me possono fare ciò che vogliono – ha detto – ma di sicuro Fabrizio non meritava un’escalation familiare così”. Dichiarazioni molto forti quelle della moglie del grande Faber, che sembra a dir poco infastidita da quanto sta emergendo sulla famiglia De André da quando Francesca è entrata nella casa più spiata d’Italia. Le vicende private che riguardano la ragazza sono ormai sulla bocca di tutti, a cominciare dalla diffida da parte di suo padre Cristiano per le cose da lei raccontate sul suo conto, fino alla storia con Giorgio, finita in diretta tv.

GF16, Francesca De André contro tutti

A quanto pare, però Dori Ghezzi non è l’unica a non gradire il comportamento di Francesca De André all’interno della casa del GF 16. La figlia di Cristiano De André ha avuto un’accesa lite anche con Cristiano Malgioglio durante la diretta di lunedì scorso, dopo la quale si sono susseguiti una serie di scontri in casa, dovuti soprattutto al nervosismo di Francesca di questo periodo. Parole forti sono volate, infatti, con Erica prima e Martina poi, fino alla furiosa lite di Francesca con Gennaro, che fino a poco prima era il suo più caro amico all’interno della casa. E’ un momento davvero delicato, dunque, per la gieffina, le cui vicende saranno sicuramente al centro anche della prossima puntata del Grande Fratello.

