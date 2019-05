Grande Fratello 16, Francesca De Andrè si è lasciata andare ad una clamorosa confessione nella notte ai suoi compagni di viaggio.

Nonostante Francesca De Andrè si sia messa, sin dal primo momento, in gioco al Grande Fratello, bisogna dire che la sua esperienza all’interno della casa non va per le migliori. È stata messa, infatti, più volte in discussioni. A partire da suo padre, Cristiano De Andrè. Fino al suo fidanzato Giorgio Tambellini. Proprio durante la puntata di lunedì scorso, infatti, la ragazza ha saputo di essere stata tradita. E non solo. Tramite sua sorella Fabrizia, la giovane De Andrè è venuta a conoscenza che il suo fidanzato l’ha lasciata con un ‘post’ su Instagram. Ma non solo. Perché, nelle ultime ore, Francesca si è lasciata andare ad una clamorosa confessione con Kikò Nalli.

Per ulteriori news sul Grande Fratello, le schede di ogni singolo concorrente, tutte le anticipazioni ed, infine, per restare aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nella casa –> clicca qui

Grande Fratello 16, la confessione di Francesca spiazza Kikò Nalli

Non sono dei giorni affatto facile per Francesca De Andrè. Subito dopo la dolorosa diretta di lunedì scorso, la giovane ragazza si è completamente chiusa in sé stessa. Anche il rapporto con Gennaro sembra non procedere affatto bene. Proprio ieri, infatti, i due ragazzi hanno litigato furiosamente. Ma non è finita qui. Perché, nella notte, Francesca si è lasciata andare ad una clamorosa confessione con Kikò riguardante la sua vita al di fuori della casa del Grande Fratello. Di cui sarebbe a conoscenza anche il suo ex fidanzato Giorgio. “Sa delle cose mie private”, esordisce rivolgendosi al parrucchiere romano nonché ex marito di Tina Cipollari. A cosa si riferisce nello specifico? Da come si apprende, infatti, Francesca avrebbe dovuto sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Ovviamente, non sappiamo nient’altro sulla questione. Ma sembra proprio che Francesca abbia molto da raccontare e mostrare ancora.