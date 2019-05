Grande Fratello, lite furiosa tra Francesca de Andrè e Gennaro. Amore e odio tra i due concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Lite furiosa al Grande Fratello tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Tra i due concorrenti sono volate parole molto forti. Il motivo? Martina Nasoni. La de Andrè si è praticamente scagliata prima contro Martina e successivamente contro Gennaro. Una parte di questa lite è andata in onda anche nel daytime, ma gli utenti di Twitter hanno sottolineato come siano stati tagliati alcuni insulti che Francesca de Andrè avrebbe rivolto a Gennaro. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Tutto è partito dal chiarimento avvenuto tra Martina e Daniele. La prima diceva che lunedì in puntata Francesca avrebbe messo delle parole in bocca a Daniele che non gli appartenevano. Quest’ultimo, dunque, si è rivolto direttamente a Francesca per chiederle conferma di ciò che aveva detto in puntata. E da qui si è scatenato il putiferio. Francesca si è scagliata contro Martina dicendole che dovrebbe smettere di discutere con Daniele e di stargli sempre dietro.

Ciò che nel daytime non hanno mostrato, però, è il momento in cui Francesca ha dato dell’alcolizzata a Martina.

Ma non finisce qui. Durante la lite, la De André ha tirato fuori un dettaglio sul bacio tra Martina e Gennaro di cui si era discusso in puntata. Per questo motivo, è nata un’ulteriore discussione tra Francesca e Gennaro che non è andata in onda. Ma, come detto precedentemente, gli utenti che hanno seguito la diretta confermano sui social quanto Francesca sia stata aggressiva nei confronti del modello napoletano. In rete circolano anche dei video del litigio. E molti si chiedono il motivo per cui il Grande Fratello abbia censurato buona parte di questi episodi.

Intanto, Gennaro è molto deluso da Francesca e dal suo comportamento. In confessionale ha ammesso: “Non è la persona che io conosco. Queste cose non si dicono, proprio a me. Mi tocchi in questo modo. Io prendo le distanze e mi aspetto delle scuse”.

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per vedere cosa accadrà.