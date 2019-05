Karina Cascella pubblica una foto su Instagram con un dettaglio abbastanza bollente: forma fisica meravigliosa, lo scatto sta facendo impazzire i suoi followers.

Karina Cascella è un personaggio da sempre senza peli sulla lingua, tanto che Barbara D’Urso non manca mai di invitarla come opinionista nei suoi salotti televisivi. Ma la bella campana ama anche molto provocare sui social e lo fa pubblicando spesso foto che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità e che a volte scatenano i commenti negativi degli haters. Non in questo caso, però. La foto da poco condivisa sul suo profilo Instagram dall’ex di Salvatore Angelucci, ha raccolto centinaia di commenti entusiasti da parte dei followers, nonostante la posa molto sexy che lascia intravedere qualche ‘dettaglio’ di troppo.

Karina Cascella su Instagram: il dettaglio che non passa inosservato

La foto pubblicata da Karina Cascella sul proprio profilo Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan dell’opinionista. Lo scatto, risalente alla scorsa estate, ritrae la mamma della piccola Ginevra seduta su un muretto in una posa abbastanza ‘bollente’, con tanto di tacchi a spillo, ma soprattutto senza gonna. Le gambe alzate e leggermente accavallate della Cascella fanno intravedere l’assenza della gonna, come lei stessa specifica, in tono chiaramente ironico, nella didascalia: “Quando ti accorgi di essere uscita senza gonna”, scrive Karina. La foto, però, a differenza di altri scatti passati che le erano costati pesanti critiche addirittura sul suo ruolo di madre, è piaciuta ai fan, che le hanno riservato centinaia di commenti più che positivi.

Karina e l’amore per Max e Ginevra

La foto sexy pubblicata da Karina Cascella sul suo profilo Instagram è l’ennesima dimostrazione di quanto alla bella campana piaccia utilizzare i social per raccontare ai fan tanti dettagli sulla sua vita privata. Ed è proprio sui social che la Cascella ha reso nota la notizia della sua storia d’amore con Max Colombo, peraltro grande amico del suo ex Salvatore Angelucci, e del desiderio dei due di convolare presto a nozze. Karina ha più volte dichiarato apertamente anche il desiderio di diventare di nuovo mamma, per regalare un fratellino alla sua adorata Ginevra, nata dall’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Salvatore Angelucci.

