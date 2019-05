Stefania Orlandi si sposa dopo 11 anni di amore con Simone Gianlorenzi: il backstage delle nozze.

Un’esclusiva pazzesca di Oggi: Stefania Orlando si sposa con Simone Gianlorenzi dopo 11 anni di fidanzamento. Lui, 43 anni, lei 52, stanno per convolare a giuste nozze dopo tanto tempo passato insieme. Proprio la conduttrice ha deciso di svelare ad Oggi tutti i retroscena di uno dei matrimonio più curiosi e attesi dell’anno.

Matrimonio Stefania Orlandi Simone Gianlorenzi: “Voglio tutti in bianco”

Per Stefania Orlando sono le seconde nozze, ma dopo 11 anni di fidanzamento era anche ora! Il chitarrista Simone Gianlorenzi le ha rubato il cuore e ora l’appuntamento per il fatidico sì è previsto per il 1 luglio 2019 a Roma, in un lido di Maccarese alle 19 di sera. Un matrimonio in spiaggia al tramonto insomma, quello che ogni donna sogna! Ma non finisce qui. Pare che la conduttrice abbia fatto una richiesta particolare a tutti i suoi ospiti ossia che siano tutti vestiti in bianco! Proprio come la sposa! Intervistata da Oggi, la Orlando ha spiegato di aver preso questa decisione per non sentirsi l’unica e quindi meno sola: “Se dovessero arrivare non con il vestito bianco? Beh li caccerò!” ride la futura sposa. Eppure a quanto si capisce dalle anticipazioni sulle nozze qualche sgarro ci sarà perché lo sposo non sarà all white. Forse ci sarà una sciarpa azzurra e una scarpa color oro a distinguerlo. Ma le eccezioni al look si fermano qui! Stefania intanto ha già fatto la prova degli abiti e indossare l’abito da sposa è stata una grande emozione anche se non è la prima volta. La conduttrice era stata infatti sposata con Adnrea Roncato, ma le cose non erano andate per il meglio, forse perché l’abito lo aveva scelto sua mamma? Ora il nuovo abito è stato scelto segretamente da Stefania Orlando e Simone lo potrà vedere solo al momento delle nozze, per regalargli una sorpresa ancora più forte insomma!

Per ulteriori curiosità sui protagonisti di Uomini e Donne e i personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI