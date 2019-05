Melissa Satta a Cannes, scollatura mozzafiato per l’ex velina che incanta i suoi followers di Instagram. Ecco cosa ha indossato.

L’ex velina Melissa Satta ha davvero incantato Instagram. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie a Striscia la Notizia, Melissa Satta continua a riscuotere un notevole successo grazie alle sue forme, la sua semplicità, bellezza e raffinatezza. L’ex di Boateng, attualmente si trova al festival di Cannes dove abbiamo visto tantissimi VIP italiani calcare il famoso red carpet. La Satta si è mostrata sui social con una scollatura davvero mozzafiato. Tra l’altro, non è assolutamente la prima volta che Melissa condivide scatti super provocanti. Ma, questa volta si è davvero superata.

Melissa Satta a Cannes: scollatura mozzafiato

Il festival di Cannes sta regalando tantissime emozioni e i VIP italiani presenti in Francia ci stanno deliziando con degli outfit sensazionali. Non è da meno la bellissima Melissa Satta che si mostra più bella che mai. Top nero con gonna lunga abbinata, collana di brillanti e rossetto rosso. Ma ciò che tutti sicuramente hanno notato, è la scollatura mozzafiato sfoggiata dall’ex velina che ha immortalato tutto tramite le Instagram Stories.

Tapiro per l’ex velina

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha svolto un servizio sull’uso del telefono alla guida. Nel servizio è spuntata anche Melissa Satta beccata in flagrante. L’ex velina è stata fermata mentre era nella sua auto, un Abarth rossa, colta con il telefono in mano. Ha giustificato il fatto ammettendo di stare al telefono in viva voce ma le telecamere di Canale 5 l’hanno ripresa mentre lo smartphone era vicino l’orecchio. La showgirl ha preferito accelerare per ripartire con la scusa “È verde il semaforo, devo andare“.