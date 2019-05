A Ciao Darwin le discussioni sembrano non finire mai: a parlare stavolta è la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, che dedica alcune dure parole.

Nell’ultima puntata del noto game show abbiamo visto l’incredibile sfida tra il mondo della tv e il mondo del web. Stasera invece, per chiudere il cerchio della stagione, vedremo la sfida tra umani e mutanti, squadre capitanate da Claudia Ruggeri e Rodrigo Alves. Quest’anno il programma ha avuto un enorme successo e a dichiararlo sono anche i dati auditel che vengono rilasciati ogni settimana. Tuttavia non sono mancati i problemi. Piccoli incidenti che hanno messo in discussione la reale incolumità dei concorrenti e che hanno portato al sequestro immediato dei rulli del Genodrome. Anche se quest’ultimo viene considerato come una delle sfide più esilaranti, il gioco del Genodrome è allo stesso tempo uno dei più pericolosi. Tante sono state di conseguenza le discussioni nate dai seguenti infortuni. Ma altrettante sono le critiche fatte al programma per altri motivi. In particolare nelle ultime ore, Sonia Bruganelli, moglie del noto conduttore del programma Paolo Bonolis, ha dedicato qualche parola in merito in un’intervista rilasciata al sito “Tpi”. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sonia Bruganelli contro Ciao Darwin: parole a sorpresa

A quanto pare, secondo le parole della moglie del conduttore, il programma risulta essere fin troppo maschilista. Vorrebbe infatti che all’interno del game show si riservasse alle donne lo stesso spazio riservato agli uomini. Tuttavia, sempre secondo le sue idee, se vengono inseriti troppi uomini all’interno si finisce con il cambiare conduttore. Per chi non lo sapesse Sonia Bruganelli, insieme alla sua azienda Sdl Tv, produce proprio il noto varietà. Anche se una delle ultime puntate ha registrato un’incredibile record di ascolti, per la Bruganelli la prossima edizione dovrà essere apportata qualche modifica. Tra le sue idee più ferme c’è ovviamente quella appunto di inserire più uomini. Che sarà la svolta del noto game show o un annunciato fallimento? Sicuramente però l’entrata di padre natura all’interno del programma è stata una novità che sembra essere piaciuta molto al pubblico.