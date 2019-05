Nella puntata di sabato di Verissimo, Pamela Prati racconterà tutta la verità su Marco Catalgirone. E soprattutto, quando lo avrebbe incontrato.

Sembra proprio che il ‘caso’ Pamela Prati stia volgendosi al termine. Dopo le confessioni di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’Urso, il trio sembra essersi completamente sfaldato. Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state davvero molto chiare. Ma, soprattutto, incredibili. Era inevitabile, quindi, che subito dopo si presentassero delle conseguenze. In primis, Pamela Perricciolo, l’altra agente, è finita in ospedale per abuso di farmaci. In secundis, Pamela Prati ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Ospite della puntata di sabato 25 Maggio di Verissimo, la showgirl del Bagaglino racconterà tutto ciò che occorre sapere su questa storia. Chiudendo, così, definitivamente il cerchio.

Pamela Prati a Verissimo rivela: “Ecco quando avrei incontrato Marco”

Adesso è confermato: Marco Caltagirone non esiste. Ad annunciarlo sono Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché titolare della medesima agenzia a cui è iscritta la showgirl del Bagaglino, e Pamela Prati. Se, però, la bella romana ha scelto di raccontare la sua verità a Barbara D’Urso, la sarda, invece, ha voluto svelare ogni minimo particolare a Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 25 Maggio di Verissimo, infatti, si chiuderà definitivamente il cerchio. In questa lunga intervista, durante la quale Pamela appare visibilmente amareggiata e sofferente, la showgirl racconterà ogni minimo particolare. Dichiarando, quindi, di essere stata plagiata dalle sue due agenti. E non solo. Perché svelerà in esclusiva anche quando avrebbe dovuto incontrare per la prima volta il famoso Marco Caltagirone. Fino a questo momento, i futuri sposi non si erano mai visti né sentiti. Quindi, quando lo avrebbe incontrato Pamela? Il giorno delle nozze. Ebbene si. L‘8 Maggio, data iniziale del matrimonio e poi rinviato, la showgirl avrebbe incontrato la prima volta Marco Caltagirone.