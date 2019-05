All Together Now, emozione e lacrime per J-Ax nella seconda puntata dello show musicale di Canale 5. Il rapper si commuove davanti a tutti.

Non sono mancate le forti emozioni nel corso della seconda puntata di All Together Now, il nuovo show musicale arrivato dall’Inghilterra e condotto da Michelle Hunzinker e J-Ax su Canale 5. Il rapper, capitano del muro umano dei giurati, si è lasciato andare a un momento di commozione durante l’esibizione di uno dei concorrenti, lasciando tutti senza parole. Al contrario dell’atteggiamento un po’ da ‘duri’ che caratterizza solitamente i rapper, questa volta J-Ax ha mostrato il suo lato più sensibile, sciogliendosi in lacrime davanti alla performance di un giovane talento.

Le lacrime di J-Ax per Luca

Durante la seconda puntata di ALl Together Now, il rapper J-Ax ha avuto un momento di commozione durante l’esibizione di uno dei concorrenti. Il presidente della giuria dello show di Canale 5 si è emozionato davanti al 19enne Luca, la cui voce ha impressionato tutti i presenti: “Sei il figlio di Mario Biondi e Dart Vader di Star Wars”, ha commentato J-Ax tra le lacrime, riferendosi in maniera chiaramente scherzosa alla potenza della voce del giovanissimo talento. Luca, che ha ottenuto 95 consensi su 100 giurati, è passato senza troppe difficoltà alla semifinale, attesa al quinto appuntamento col nuovo show di Canale 5. Dopo le lacrime di Mietta durante la prima puntata, stavolta anche J-Ax si è mostrato vulnerabile davanti ad una commovente performance.

All Together Now, per la seconda puntata ascolti in calo

Nonostante non siano mancate le emozioni durante la seconda puntata di All Together Now, con J-ax addirittura in lacrime per la performance di uno dei concorrenti, gli ascolti non hanno premiato lo show condotto da Michelle Hunzinker, com’era avvenuto invece per l’esordio di mercoledì scorso. I dati Auditel della puntata del 23 maggio hanno infatti registrato uno share non superiore al 15%, con la vittoria schiacciante da parte del Commissario Montalbano, in onda su Rai Uno, arrivato oltre il 20%. Non resta che attendere la terza puntata di All Together Now, per scoprire nuovi talenti, ma soprattutto per vivere insieme altre intense emozioni.

