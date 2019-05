Chi è Andrea Berté, il 17enne bergamasco che è nel Team Elettra Lamborghini a The Voice 2019.

Le Blind Audition di The Voice 2019 sono terminate: i giudici Elettra Lamborghini, Morgan Gué Pequeno e Gigi D’Alessio hanno creato le loro squadre e, di tutti i talenti che avevano prima dello show, ne hanno tenuti soltanto sei. Tra questi nella squadra di Elettra Lamborghini troviamo il diciassettenne di Ponteranica, provincia di Bergamo. Andrea Berté che si è assolutamente messo in mostra nella prima fase del Talent di Rai 2.

The Voice 2019: chi è Andrea Berté

Andrea Bertè a The Voice entra nel team di Elettra Lamborghini e non ha alcun tipo correlazione con la ben più famosa Loredana Bertè, solo un’ominimia (Anche se il cognome vero di Loredana era Martini). Andrea ha 17 anni e ha studiato canto all’italiana Music Academy Boccaleone. La musica è sempre stata parte della sua vita visto che il papà da bambino gli faceva ascoltare tantissime canzoni appartenenti al repertorio del cantautorato italiano. Nelle Blind Audition Andrea ha portato la canzone We Don’t Talk Anymore Charlie Puth e ha conquistato tutti con la sua capacità di trasformare questa canzone e renderla sua. La sua voce sembra essere assolutamente poliedrica e pronta ad essere plasmata dalla mente di Elettra nella seconda fase delle audizioni. Andrea ha così sgominato la concorrenza e quindi arriva finalmente alle Battle. Tra i suoi idoli e cantanti a cui si ispira Andrea ha nominato Bruno Mars e Ultimo. Insomma sembra che il ragazzo abbia una grandissima padronanza del palco e sappia come accattivarsi i favori della gente e del pubblico a casa che infatti lo ha applaudito subito e che sicuramente lo sosterrà durante la seconda fase di The Voice ossia quella dedicata alle Battle quando uno dopo l’altro i concorrenti si sfideranno e i giudici dovranno eliminare il talento che secondo loro non merita di proseguire la competizione.

