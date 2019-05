Ballando con le Stelle, Stefano Oradei chiede scusa in diretta alla fidanzata Veera Kunninen per la sua gelosia, ma Milly Carlucci lo riprende: “Cresci”.

La semifinale di Ballando con le Stelle non si è limitata a decretare l’eliminato della prima semifinale dello show condotto da Milly Carlucci. Durante la puntata andata in onda ieri sera, infatti, si è anche finalmente sciolto il triangolo Veera Kunninen-Stefano Oradei-Dani Osvaldo. Stefano ha voluto scusarsi in diretta con la sua fidanzata Veera per aver dubitato del rapporto tra lei e il suo allievo Osvaldo. La forte intesa tra i due aveva infatti scatenato il gossip su un presunto flirt, lanciato da Dagospia, fino ad arrivare alla lite in strada documentata dal settimanale ‘Oggi’ che aveva tolto ogni dubbio sulla gelosia da parte di Stefano Oradei nei confronti della sua compagna. Ieri, le scusa in diretta hanno chiuso definitivamente il caso, ma Milly Carlucci ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Stefano.

Le scuse in diretta di Stefano Oradei a Veera davanti alla giuria

Nella puntata di Ballando Con le Stelle andata in onda ieri sera, Stefano Oradei si è scusato con la sua fidanzata Veera Kunninen e con l’intera produzione del programma perché la sua eccessiva gelosia per l’intesa tra Veera e Dani Osvaldo lo ha portato nel corso delle puntate a comportarsi in maniera poco professionale, fino a minacciare di lasciare il programma. Chiamato da Milly Carlucci a presentarsi davanti alla giuria insieme a Veera, Oradei ha chiesto pubblicamente scusa alla sua compagna, dopo averlo fatto già in privato e con un post pubblicato su Instagram per il loro undicesimo anniversario. Le scuse sono state accettate serenamente da Veera, che ha voluto solo sottolineare come il suo lavoro sia quello di tirare fuori le emozioni dai propri allievi, senza mai andare oltre un rapporto professionale.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci riprende in diretta Stefano Oradei

Le scuse in diretta di Stefano Oradei a Veera Kunninen chiudono definitivamente il chiacchiericcio intorno al presunto flirt tra la ballerina e Dani Osvaldo. Ma durante la puntata di Ballando Con le Stelle, anche Milly Carlucci ha voluto dire la sua sulla questione, sottolineando la professionalità di Veera e lanciando una stoccata al suo fidanzato per il suo comportamento poco maturo. “Veera è una professionista – ha tuonato la Carlucci – a 35 anni i momenti di fragilità si devono gestire”. La conduttrice ha spiegato che il lavoro dei ballerini è quello di raccontare una storia, quindi ci sta che qualcuno possa fraintendere uno sguardo o un movimento apparentemente confidenziale, ma questo non dovrebbe succedere tra addetti ai lavori. Frecciata molto chiara, dunque, nei confronti di Oradei, che chiude definitivamente il caso.

