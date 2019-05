Cecilia Rodriguez è super scatenata: sul suo profilo Instagram spunta un post che l’argentina definisce un regalo a sorpresa per i suoi amati follower.

Cecilia Rodriguez continua ad ammaliare i suoi fan con scatti davvero bollenti ed esclusivi. Solo ieri avevamo notato il suo bellissimo corpo condiviso in una storia dove Cecilia si mostra in intimo davanti lo specchio. Ma la Rodriguez, insieme alla sorella Belen, sa sempre come stupire. Il suo profilo Instagram è infatti ricco di contenuti interessanti per i follower amanti delle famose sorelle argentine. Nelle ultime ore però la bella Cecilia è voluta andare oltre, dedicando un post interamente ai suoi follower ma soprattutto regalando loro un presente a sorpresa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez scatenata su Instagram: regalo a sorpresa per i suoi fan

Cecilia Rodriguez riesce sempre a meravigliare i suoi fan ma stavolta ha veramente esagerato. Il post pubblicato nelle ultime ore ha lasciato veramente i suoi follower senza parole. Nello scatto l’argentina indossa uno dei costumi della linea creata insieme alla sorella Belen, “Me fui”. Ma il regalo descritto non è l’anteprima della stagione estiva della sua linea. L’argentina specifica e scrive nella didascalia di voler regalare ai suoi fan un po’ del suo sole. Nella foto la Rodriguez è visibilmente splendida e soprattutto baciata da un meraviglioso sole. I fan della bella Cecilia hanno apprezzato con grande piacere il regalo, dandole ben oltre 39mila like all’esclusivo post. Nonostante la foto però, l’argentina regala sempre continue emozioni attraverso le sue incredibili foto presenti sul suo profilo.