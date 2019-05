Ciao Darwin, concorrente mostra improvvisamente il sedere al pubblico. Bonolis le dà della matta. Ecco chi è.

Ciao Darwin, si sa, non è di certo una trasmissione tranquilla e prevedibile. Lo show condotto da Paolo Bonolis e giunto al termine della sua ottava edizione, non manca mai di riservare momenti di forte ilarità e incredibili colpi di scena, grazie alla presenza di personaggi mai banali e con una personalità molto spiccata. Nella puntata andata in onda ieri sera, in cui si sono sfidati ‘umani’ contro ‘mutanti’, è stata una giovane donna della categoria ‘umani’ a rubare la scena e a lasciare tutti a bocca aperta, mostrando improvvisamente il lato B alla telecamera, in risposta alle parole di uno dei ‘mutanti’. Divertita ma anche piuttosto sconvolta la reazione di Paolo Bonolis, che l’ha subito fermata: “Ma è matta!”, ha sbottato.

Ecco chi è la concorrente che ha mostrato il sedere a Bonolis

Nell’ultima puntata di Ciao Darwin indimenticabile è stato il momento in cui una delle concorrenti, appartenente alla categoria degli ‘umani’ si è improvvisamente tirata su il vestito, mostrando a tutti il suo sedere. Mentre uno dei suoi avversari, i ‘mutanti’, parlava con orgoglio della propria categoria, la ragazza senza proferire parola si è alzata in piedi e ha tirato su il suo abitino, mostrando il sedere allo studio in visibilio, a dimostrazione della perfezione tutta naturale del proprio corpo. Un fisico effettivamente perfetto quello della giovane concorrente, che non è del tutto nuova al mondo della Tv. Si tratta di Antonella Caruso, ex Miss Italia Napoli 2017, ma anche modella e cameriera della provincia di Avellino.

Ultima puntata per l’ottava edizione di Ciao Darwin

La puntata ‘umani’ contro ‘mutanti’ è stata l’ultima di questa ottava edizione di Ciao Darwin, grandissimo successo di Canale 5, che ha visto ancora una volta al timone Paolo Bonolis accompagnato dall’istrionico Luca Laurenti. Nell’ultimo appuntamento, andato in onda ieri sera, le due categorie erano capitanate da Claudia Ruggeri, meglio nota come Miss Claudia di Avanti un Atro, e dal Ken umano Rodrigo Alves, a capo ovviamente dei ‘mutanti’. I colpi di scena dell’ultima puntata di Ciao Darwin non si sono fermati alla giovane che ha mostrato al pubblico il suo Lato B. Anche un’altra concorrente della categoria ‘umana’ si è alzata la maglietta, per dimostrare ai propri avversari la bellezza naturale del suo seno. Una puntata che resterà negli annali, dunque, in attesa di una nuova e scoppiettante edizione dello show di Canale 5.

F.S.

