Ciao Darwin 8, tutti pazzi per Miss Claudia, capitano della squadra degli Umani: pubblico in delirio per la sua sfilata in intimo. Ecco il completino che ha fatto impazzire tutti.

Ieri 24 maggio 2019 è andata in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 8, il seguitissimo varietà del venerdì sera condotto da Paolo Bonolis. A sfidarsi, nell’ultimo appuntamento della stagione, due squadre diametralmente opposte: Umani contro Mutanti. A guidare questi ultimi, il super rifatto Rodrigo Alves, per tutti Ken Umano. Mentre a capitanare la squadra delle bellezze naturali, la bellissima Claudia Ruggeri. Meglio nota come Miss Claudia di Avanti un Altro, la showgirl ha fatto letteralmente impazzire il pubblico della trasmissione. Il motivo? La sua sfilata in intimo, durante la prova del defilè. La romana si è presentata con un completino che ha lasciato tutti senza fiato. Diamo un’occhiata.

Ciao Darwin 8, Miss Claudia incanta il pubblico con la sua sfilata in intimo

Di belle donne, a Ciao Darwin, ce ne sono in gran quantità. E ieri sera, una era seduta nel posto del caposquadra. Parliamo di Claudia Ruggeri, la prorompente Miss Claudia del Minimondo di Avanti un altro. La showgirl ha guidato la sua squadra, portando in alto il nome delle bellezze naturali, contro i “rivali”, modificati dalla chirurgia estetica. Miss Claudia è stata come sempre simpatica e spontanea, ma soprattutto sexy. Le notevoli forme della showgirl sono stata messe in mostra durante uno dei giochi più attesi della trasmissione di Bonolis e Laurenti: quella dedicata alle sfilate. A Claudia, il compito di sfilare in intimo. Ecco una foto tratta da quel momento, postata proprio dalla showgirl sul suo profilo di Instagram:

Un completino nero, con foglie bianche che fanno da contorno. Ma soprattutto un completino che esalta alla perfezione il fisico statuario della bella Claudia. Che, anche nel post di Instagram, elogia l’allenamento e la sana alimentazione, metodi efficaci per curare il corpo, senza ricorrere alla chirurgia. Che dire, se i risultati sono questi, non ci resta che correre in palestra.