Diletta Leotta dimagrita? Forse non tutti l’hanno notato, eppure c’è un dettaglio che ci fa intendere ha perso qualche chilo in più nell’ultimo periodo grazie agli allenamenti.

Diletta Leotta si mostra in un semplice sabato mattina mentre fa colazione con cornetto e succo di frutta. Canottiera, pantalone di tuta e un villaggio mozzafiato che fa da panorama in una foto che, anche solo con Diletta, sarebbe già stata spettacolare. E’ innegabile, in effetti, che la conduttrice di Dazn diventa sempre più bella. E non possiamo non notare, in questa foto, un leggero dimagrimento.

Diletta Leotta è dimagrita? Quel particolare che lo mette in evidenza

Che sia sempre in allenamento lo sappiamo. Il suo personal trainer è diventato famoso proprio perché Diletta continua a pubblicare storie in cui c’è lui ad allenarla. Tanti esercizi, tanta ginnastica e poi, a tavola, qualche sfizio in più può passare. Anche in questa foto, come vediamo, la colazione di Diletta Leotta è abbastanza corposa: cornetti, succo… insomma, non si fa mancare nulla.

Eppure, se guardate bene sul braccio, all’altezza della spalla, si vede un fisico molto asciutto. Avrà perso qualche chilo in più nell’ultimo periodo? La canottiera mettere in risalto alcuni particolari che non sono passati inosservati e possiamo dire che molto probabilmente è dimagrita. Che dire? Gli allenamenti stanno facendo effetto. E’ anche abbastanza energica, Diletta, nell’ultimo periodo: lo si vede dai balletti che si concede di tanto in tanto e che poi pubblica sui social.

Le scarpe di Elodie

Nelle storie Instagram, abbiamo notato che è arrivato un gran bel pacco a casa di Diletta Leotta. Sullo scatolo c’è scritto grande il nome della sua amica Elodie che ha fatto da testimonial per Puma. Sarà stata proprio lei a recapitarle il pacco perché Diletta la ringrazia pubblicamente. Un gran bel regalo, no? Insomma, le amiche servono anche a questo: a colmare, cioé, l’insaziabile voglia di scarpe che hanno le donne. Diletta non ci ha mai portato ‘virtualmente’ nel suo guardaroba, ma possiamo immaginare… sì, possiamo soltanto immaginare quante scarpe e quanti capi d’abbigliamento ci siano.

