Emma Marrone compie gli anni: il messaggio condiviso spiazza tutti i fan

Questa sono io. Sono in una stanza d’albergo. Oggi è il 25 maggio e ho appena compiuto 35 anni. Domani prenderò un treno che mi riporterà a Roma,come succede ormai da anni,di treni ne ho presi davvero tanti,vabbè qualcuno l’ho pure perso,ma doveva andare così a quanto pare. Mia madre mi telefonerà alle 11:50 spaccate,l’ora della mia nascita,mai prima e mai dopo,mia mamma è precisa e ama rispettare questa tradizione. Mio padre mi scriverà un messaggio al mattino presto,al quale non risponderò subito e quindi mi telefonerà ed io assonnata e con la voce impastata gli risponderò .. ma solo perché è il mio compleanno e perché avrò voglia di piangere. Piango sempre quando compio gli anni al telefono con papà. Anche questa è una tradizione. Il mio metabolismo è sempre più lento,se faccio tardi la sera la mattina dopo sono una catorcio,digerisco con più difficoltà e Prediligo le serate tranquille con pochi amici ma buoni … Ma sono serena. Ho imparato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Mi difendo molto meno del solito. Ma sono più sveglia del solito. La chiamano maturità. Ho realizzato tante cose in questi anni. Alcune incredibili.. altre un po’ traballanti ma ci sta .. se sei umano .. ci sta … Sono cambiate in tante cose. La chiamano evoluzione. Però sono sempre la stronzetta sfacciata che non ha paura di dire tutto ciò che pensa.. Come una bambina senza freni .. io non li voglio i freni .. non li ho mai voluti… come quando ero piccola e con la bicicletta scendevo per le discese ripide con i piedi sollevati dai pedali .. Al massimo della velocità .. Sto volando ..evviva sto volando .. Buon compleanno a me. Un nuovo anno di vita da vivere al massimo. Sempre e solo al massimo. Grazie vita.❤️ #35