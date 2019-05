Finale Amici di Maria di De Filippi: quali premi vinceranno i concorrenti. Il premio più ambito è quello del vincitore. Vediamo nel dettaglio le cifre.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show giunto ormai alla 18esima edizione. I finalisti che si contendono il primo premio sono Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo, con gli ultimi due in lizza anche per il trofeo della categoria ballo. Tra gli ospiti speciali dell’ultima attesissima puntata di Amici, accanto alla veterana Loredana Bertè, ci saranno le quattro conduttrici più amate e famose del momento: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi. Saranno proprio loro a comporre la giuria, tutta al femminile, dell’ultima puntata di Amici. Tornerà nel programma anche Irama, il cantante vincitore della scorsa edizione del talent: il ragazzo canterà coi concorrenti e presenterà il suo nuovo singolo. Sarà di nuovo un cantante a trionfare nella 18esima edizione? O sarà la volta di un ballerino?

Quali saranno invece i premi che Maria De Filippi consegnerà ai concorrenti di quest’anno?

I premi in palio per la finale di Amici di Maria de Filippi

Alcuni premi sono stati già consegnati ad alcuni concorrenti, eccetto Rafael Quenedit.

Tish ha vinto il premio Tim, Mameli ha trionfato in radio e ha ricevuto il premio Radio 105, Vincenzo Di Primo il premio Banca 5 che gli sovvenzionerà un periodo all’estero presso la prestigiosa Complexions Contemporary Ballet, Giordana Angi e Alberto Urso hanno pubblicato il loro primo disco come anche Tish e Mameli. Umberto Gaudino, invece, è stato chiamato a far parte dei ballerini professionisti di Amici.

Per la finale di questa sera, sicuramente, il primo è quello più ambito e sarà assegnato al vincitore assoluto: un trofeo che vale 150 mila euro; il secondo è quello di categoria che sarà assegnato a un cantante o a un ballerino a seconda di quello che accadrà ed è una cifra di ben 50 mila euro. Non mancherà chiaramente neanche il premio della critica e sicuramente tante altre proposte.

Non ci resta che attendere questa sera e fare un grande in bocca al lupo ai quattro finalisti di Amici.