Frosinone – Chievo in diretta streaming gratis in TV, no rojadirecta. Ecco come vedere l’anticipo delle 18:00 di sabato 25 maggio, della 38esima giornata di Serie A.

Ci siamo. Gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A 2018-2019 stanno per partire. A dare il via alla 38esima e ultima giornata dell’attuale campionato sarà Frosinone -Chievo. Un match che non ha più molto da dire in termini di classifica: entrambe le squadre sono già retrocesse. Ma allo stadio Benito Stirpe nessuna delle due squadre vorrà sfigurare. Ecco come vedere il match, che aprirà l’ultima giornata di Serie A.

Frosinone – Chievo: ecco dove seguire la partita in diretta streaming gratis in TV

Il fischio d’inizio sarà alle ore 18:00. La squadra di Baroni ospiterà gli uomini del Chievo per il match che aprirà il 38esimo e ultimo turno della Serie A 2018-2019. Una massima serie che entrambe le squadre saluteranno dopo questa partita, essendo già matematicamente retrocesse in B. Ma sia i ciociari che la squadra di Di Carlo vorranno chiudere la stagione con un risultato positivo e una buona prestazione.

Frosinone – Chievo inizierà alle ore 18:00 di sabato 25 maggio 2019. Come vedere la partita? Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Ma se non siete a casa, niente paura. Potrete seguire in diretta la vostra squadra del cuore attraverso i dispositivi mobili, su cui accedere alla piattaforma: smartphone, tablet, smart Tv. Buona visione!

Le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Dionisi. ALLENATORE: Baroni.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Jaroszynski; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Pellissier, Meggiorini. ALLENATORE: Di Carlo.

Arbitro: Di Martino di Teramo

