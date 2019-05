Siamo quasi in dirittura di arrivo per il Grande Fratello, ma le discussioni non finiscono mai: il concorrente Daniele Dal Moro accusa Enrico di essere un giocatore che calcola.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, abbiamo visto delle pesanti rivelazioni su un concorrente del reality show. Stiamo parlando di Francesca De Andrè che, a sorpresa, è venuta a conoscenza del nuovo tradimento del fidanzato, Giorgio Tambellini, e della sua improvvisa decisione di prendersi una pausa dalla loro relazione. Dichiarazioni che non hanno fatto per nulla piacere alla De Andrè che in diversi momenti del daytime trasmessi, dedica sempre qualche parola all’accaduto. Tuttavia nella stessa serata abbiamo visto anche un incontro “difficile” per un altro concorrente. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro. Nella casa ha varcato la porta rossa il padre di Martina Nasoni, la ragazza con cui il veronese ha avuto diverse questioni per un interesse ormai non più corrisposto. Il signore ha consigliato alla figlia di allontanarsi dai pensieri attuali di voler per forza avere qualcosa con il bel veronese. Le acque sembrano essersi apparentemente calmate ma nel frattempo a Daniele è tornato qualcos’altro ad occupargli la testa. Secondo il concorrente, un altro componente della casa sta utilizzando degli atteggiamenti di un persona che calcola.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro accusa Enrico di essere un calcolatore

Nella notte il concorrente Daniele è rimasto in giardino per confidarsi con alcuni suoi compagni, nello specifico Michael, Valentina e Gianmarco. Il bel veronese ammette che di aver notato alcuni atteggiamenti ambigui da parte di Enrico. Secondo Dal Moro, da quando sono stati al Camping insieme e sono tornati, Enrico si comporta in maniera diversa, prendendo Daniele sempre con le pinze. Dal Moro di conseguenza non sembra per niente convinto della naturalezza dei modi del giovane carismatico e afferma appunto di credere lui sia una persona calcolatrice. Proprio per questo motivo ha ben pensato di rivelare ai suoi compagni i dubbi nei confronti del compagno d’avventura. Dubbi che sembrano a quanto pare condivisi anche dai concorrenti presenti al momento della confessione.