La concorrente Erica Piamonte si sente persa e, dopo l’uscita di Gaetano dal Grande Fratello, pensa al futuro con lui. Arena intanto risponde così.

Al Grande Fratello non ci si annoia mai. E la nuova new entry Vladimir Luxuria ha regalato un po’ di gioia e spensieratezza al gruppo che sta vivendo nella casa più spiata d’Italia. In particolare però Luxuria aiuta tantissimo anche i concorrenti a confidarsi e sfogarsi. Proprio in merito a questo argomento, nelle ultime ore abbiamo infatti visto che, dopo diverse confessioni fatte sia da Francesca che da Gennaro, tra i due è tornata finalmente la calma. Sembra quindi che la presenza del nuovo componente riesca a dare una spinta ai concorrenti per indirizzarsi verso la giusta via. Nonostante questo però Luxuria è spesso in compagnia della concorrente Erica che, da quando Gaetano è stato eliminato nell’ultima puntata, si sente persa. La Piamonte ha parlato a Vladimir del suo ipotetico futuro con Gaetano. Nel frattempo Arena non ha perso tempo e sul suo Instagram ha risposto così.

Grande Fratello 16, la confessione di Erica Piamonte e la tenera promessa di Gaetano

Mentre la dolce Erica si confida spesso e volentieri a Vladimir sulla sua “storia” con Arena, l’ex gieffino non perde tempo. Il pensiero a quanto pare è corrisposto. Gaetano infatti nelle ultime ore ha postato una foto nelle sue storie di Instagram, dedicata proprio a Erica. Lo scatto condiviso ritrae infatti la coppia mentre si scambiano un dolcissimo bacio. Ma ad addolcire ancora di più il contenuto, ci pensa Gaetano con la sua tenerissima dedica: “Ti aspetto”. La concorrente, nel caso in cui fosse messa al corrente, ne rimarrebbe sicuramente sorpresa ed estasiata. Soprattutto dal momento che Gaetano sembra essere diventato il suo pensiero fisso.