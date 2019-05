Greta Giordano The Voice of Italy 2019: chi è la cantante che è entrata nel team di Elettra Lamborghini.

Il programma The Voice of Italy quest’anno ha ottenuto un successo nettamente superiore rispetto al passato complice la conduzione di Simona Ventura e la scelta di quattro giudici veramente particolare come Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Il talent musicale e canoro di Rai 2 sta tenendo incollati alla televisione moltissimi spettatori e dopo le Blind Audition, le squadre dei giudici sono ormai completate, anche se non sono mancati momenti di divertimento, ira e anche qualche simpatica gag come quando abbiamo visto Gue Pequeno cantare Non dirgli mai di Gigi D’Alessio!

Greta Giordano The Voice: tutto sulla concorrente di Elettra Lamborghini

Ora è tempo di conoscere meglio chi sono i concorrenti che prenderanno ufficialmente parte alla gara di The Voice of Italy perché, sebbene i giudici si siano girati per tanti fenomeni, soltanto 6 potranno entrare a far parte della squadra tutti gli effetti. Cerchiamo allora di conoscere meglio Greta Giordano che è entrata a far parte del team Elettra Lamborghini. Quella di Greta Giordano è una voce che ha stupito nettamente tutto il pubblico a casa. Originaria di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta ha dimostrato, non appena salita sul palco, di avere una voce pazzesca. Visto che ha cantato un brano di Lelio Luttazzi nella versione di Mina “Canto anche se sono stonato” abbiamo visto subito che questa ragazza ha molta grinta. Greta ha studiato nella scuola Key Music di Marcianise in provincia di Caserta e l’abbiamo già vista in televisione in passato. Ha partecipato a I Fatti Vostri su Rai 2 e la ragazza inoltre è allieva di canto del maestro Luigi Bollito, un musicista, vocal coach e produttore artistico discografico molto famoso che ha anche diretto il Durazzano Summer Festival.

