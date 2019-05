Amici 18 Finale: il look di Ilary Blasi non passa inosservato. Spunta un particolare mai visto prima e che probabilmente è una ‘novità’ assoluta nell’immagine della moglie di Totti.

Amici 18, siamo finalmente giunti alla finale: questa sera, 25 maggio 2019, si scoprirà il nome del vincitore. Ospiti d’eccezione per la serata quattro donne icona della tv e di Mediaset: Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin ed Ilary Blasi. Proprio su quest’ultima è ricaduta l’attenzione del pubblico per il look, la pettinatura e non solo.

Ilary Blasi Amici 18: il look non passa inosservato, e non solo…

Coda di cavallo lunghissima e biondissima per Ilary Blasi che gioca ancora con i capelli e dice addio alla parrucca di cui si è tanto parlato durante il suo Grande Fratello Vip. La bella conduttrice di Mediaset ha postato anche alcune foto sul suo account ufficiale Instagram in cui la si può ammirare in tutta la sua bellezza. E non solo: si possono vedere anche dettagli che prima, molto probabilmente, sono passati inosservati. E parliamo in particolar modo del tatuaggio che ha sul collo, molto vicino ai capelli. Una croce piccolissima, quasi invisibile, ma che con il look di questa sera viene messa in risalto.

Un profilo perfetto, il naso all’insù e la bocca carnosa. Il tatuaggio con la croce è vicinissimo agli orecchini, che hanno praticamente la stessa forma: la croce. Beh, questo può significare che il suo cuore sia profondamente cambiato dopo l’esperienza a Lourdes di cui hanno parlato tutti i giornali. L’abbiamo vista vestita da suora e con la mano tesa verso il prossimo per aiutare tutti, senza esclusione alcuna. L’abito scelto per la Finale di Amici 18 è abbastanza spregiudicato: di un giallo che non passa inosservato e con una scollatura da capogiro. Insomma, Ilary è sempre più bella. E, come vediamo, sempre più vicina a Dio ed alla fede.