Ilary Blasi riceve un messaggio da Totti durante la finale di Amici 18 e svela cosa le ha scritto: l’ex capitano della Roma si mostra abbastanza geloso…

Ilary Blasi ha partecipato come ospite d’eccezione, insieme alle altre, a questa finale di Amici 18 con un look abbastanza particolare: i suoi commenti sui ragazzi non sono passati in sordina, no, tant’è che suo marito Francesco Totti si è sentito in diritto di ‘richiamarla’ con un messaggio. Ma cerchiamo di ricostruire la vicenda e di capire com’è andata realmente.

Ilary Blasi Amici 18: il commento sui ballerini non va giù a Francesco Totti

Ilary Blasi ha fatto qualche commento di troppo sui ballerini, in particolare all’esibizione di Rafael, il ragazzo cubano che ha vinto il programma nella categoria ballo. Ilary ha commentato dicendo che c’era molto da ammirare e non solo per quel che riguardava Rafael ma anche per tutto il resto del corpo di ballo che era travestito da pompiere. Michelle Hunziker ha cercato di placare un po’ l’animo della moglie di Totti: “E’ vero che c’è tanto ferormone qui, ma siamo tutte sposate e ‘accompagnate'”. Ilary ha ribattuto: “Ma dai Michelle, è sabato sera, siamo uscite tra amiche…”.

Dopo un po’, Maria De Filippi si accorge che il telefono di Ilary Blasi si illumina e lei lo consulta. Chi sarà mai? Ilary lo dice apertamente: “Mi è arrivato un messaggio in cui c’è scritto ‘solo tu fai la deficiente'”. Beh, chi potrebbe essere se non Francesco Totti? Un marito rimasto a casa evidentemente geloso della moglie che si lasciava prendere un po’ troppo la mano coi commenti sui ballerini. Beh, l’amore è anche questo: irrazionalità, gelosia, ad ogni età, anche dopo anni ed anni di matrimonio. Maria De Filippi, a tal punto, prova a giustificare la sua ospite: “No, macché, non è vero”. Poi, Ilary si volta verso Silvia Toffanin che le chiede a microfoni spenti: “Ma veramente ti ha scritto così?”. E lei: “Sì sì”. Insomma, un episodio divertente per il pubblico di Amici 18.