The Voice 2019, chi è Leslie del Team Elettra Lamborghini

Chi è Leslie, la rapper del Team Elettra che ha conquistato The Voice of Italy.

La gara di The Voice of Italy sta ufficialmente entrando nel vivo e i concorrenti che sono stati scelti dai giudici durante le prime blind audition hanno dovuto superare un’altra selezione prima di entrare nella rosa dei fantastici 6 che entreranno ufficialmente a far parte del cast del Talent vocale di Rai due The Voice of Italy. Tanti sono stati i concorrenti che alle Blind Audition hanno catturato l’attenzione dei giudici Gigi D’Alessio, Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno, ma tra i tanti Elettra è riuscita ad aggiudicarsi un talento molto particolare quello di Leslie.

Chi è Leslie Cardoni: la rapper del Team Elettra a The Voice 2019

Leslie è uno degli dei personaggi più interessanti sulla scena trap e Hip Hop italiana. La cantante infatti non è nuova nel panorama musicale italiano anzi, è già abbastanza famosa su YouTube. La rapper ha già collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube con le sue note così taglienti e soprattutto con la sua voce e la capacità di rappare così intensa. Leslie Cardoni, abruzzese di origine è molto giovane, ma ha già conquistato tantissime visualizzazioni su YouTube con le sue canzoni hip hop e nonostante questo sia un mondo vissuto principalmente da uomini, è riuscita a far notare, ottenendo il rispetto di tanti colleghi. Alle Blind Audition di The Voice ha portato Ready Or Not dei Fugees, le cui parole sono state arricchite da delle strofe, delle barre, scritte proprio da lei stessa. Così Elettra Lamborghini si è interessata subito alla giovane cantante e alla fine la ragazza è entrata nel team Elettra, conquistandosi un composto nei migliori sei e entrando a far parte ufficialmente del team Elettra.

