Manca poco alle scelte di Uomini e Donne. Tra i tronisti che dovranno scegliere la propria metà, c’è Giulia Cavaglia. Bella e mora, la torinese era già stata nel programma della De Filippi prima dell ‘esperienza sul trono. Era una delle corteggiatrici di Lorenzo Riccardi, che a Giulia ha preferito Claudia Dionigi. Ed è stato proprio il tronista pugliese, nelle ultime ore, a dire la sua sull’imminente scelta della sua ex corteggiatrice. Scopriamo insieme le sue impressioni.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi parla della scelta di Giulia: “Merita il meglio”

Giulia Cavaglia si appresta a fare la fatidica scelta. Chi sarà il fortunato che potrà baciarla sotto una cascata di petali rossi? Non lo sappiamo ancora. Ma c’è chi prova a dire la sua sull’argomento. Tra questi, Lorenzo Riccardi, che la tronista conosce molto bene. L’attuale fidanzato di Claudia Dionigi è stato a lungo corteggiato da Giulia, durante la precedente edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Ma nonostante tra i due non ci sia stato lieto fine, i rancori sembrano essere stati messi da parte. L’ha dimostrato la risposta che Lorenzo ha dato a un fan, nelle sue Instagram Story. Un utente ha chiesto all’ex tronista chi sarà, secondo lui, la scelta di Giulia. E le parole di Lorenzo sono state davvero sorprendenti: “Non saprei..ma spero scelga una persona che le voglia bene, se lo merita. È davvero una brava ragazza, le auguro tutto il meglio”. Una risposta che ha fatto molto piacere ai fan e che ha dimostrato come tra Lorenzo e Giulia siano ormai stati messi da parte tutti i dissapori. Non ci resta di augurare, anche noi, a Giulia di fare la scelta giusta!